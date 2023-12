Verfolgung durch Sterkrade: Polizei nimmt Flüchtigen fest

Die Polizei Oberhausen fasst einen 30-Jährigen, der bereits per Haftbefehl gesucht wurde.

Oberhausen „Kommissar Zufall“ im Einsatz für die Polizei Oberhausen: Ein Polizist auf dem Weg zum Dienst entdeckt einen per Haftbefehl gesuchten Mann.

Glückstreffer für die Polizei Oberhausen: Die Beamten haben am Donnerstag einen per Haftbefehl gesuchten Mann gefasst. Nach einer Verfolgungsjagd zu Fuß durch den Stadtteil Sterkrade stellten die Polizisten den 30-Jährigen in einem Keller.

„Kommissar Zufall erfolgreich im Einsatz“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Demnach erkannte ein Beamter des Bezirksdienstes Sterkrade am Donnerstagmorgen (14. Dezember) um kurz vor 7 Uhr auf dem Weg zum Dienst einen 30-jährigen Mann, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Er informierte seinen bereits im Dienst befindlichen Kollegen, verfolgte die gesuchte Person und gab telefonisch seinen Standort immer wieder durch.

Nach kurzer Zeit konnte der Mann zunächst gestellt werden. Doch bei der Feststellung der Personalien, entwischte er der Polizei wieder. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung über mehrere Wege in Oberhausen-Sterkrade hinweg, wurde der Mann aber schließlich in einem Keller entdeckt und festgenommen.

Da er eine Geldbuße nicht entrichten konnte, brachte ihn die Polizei in die Justizvollzugsanstalt Duisburg.

