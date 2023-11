(ganz rechts): Stefanie Wehling (33) rückt für die Linke Liste in die Bezirksvertretung Sterkrade nach.

Kommunalpolitik Wechsel bei der Linken Liste in Sterkrade

Oberhausen In der Bezirksvertretung Sterkrade ist Stefanie Wehling für Lühr Koch nachgerückt. Umweltschutz und Frauenrechte sind ihre Schwerpunkte.

Bei der Linken Liste in der Bezirksvertretung Sterkrade hat es einen Wechsel gegeben. Lühr Koch hat sein Mandat dort aus persönlichen Gründen niedergelegt. Als Nachfolgerin ist Stefanie Wehling (33) nachgerückt.

Sie wohnt zwar seit einigen Jahren in Styrum, ist aber in Sterkrade aufgewachsen und hat auch schon in Holten gelebt. Wehling hat Politikwissenschaften studiert und arbeitet als pädagogische Hilfskraft im Frauenhaus Oberhausen.

In der Bezirksvertretung Sterkrade will sie sich für Umwelt- und Naturschutz im Interesse nachfolgender Generationen einsetzen. Außerdem tritt sie für die Gleichstellung von Frauen und bisher benachteiligten Minderheiten ein, wendet sich gegen rechte politische Gesinnungen.

