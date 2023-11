Weihnachts-Rock im Gdanska mit „Go Music“ und „Superzeit“

Bassist, Produzent und Studiomusiker: Martin Engelien lässt als Macher der „ Go Music“-Reihe auch die Weihnachtslieder krachen.

Oberhausen. Diese Eintrittskarten sind schnell weg, denn die „Gitarrissimo“-Abende zur Vorweihnachtszeit rocken mit festlichem Glanz

Im Gdanska haben sich die rockigen Weihnachtskonzerte seit Jahren als schöne Tradition etabliert. Das erste von zwei „X-Mas“-Gigs des gastgebenden Gitarrissimo-Vereins steigt am Dienstag, 5. Dezember, um 20.15 Uhr. Für diesen rasanten Start in den Advent hat Bassist Martin Engelien als „Go Music“-Macher wieder erlesene Musiker um sich geschart.

Ihr „Rockin´ Christmas“ veredelt dann sogar ein Streicher-Trio mit dem schönen Namen „Christmas Treeo“. Ebenfalls dabei sind die Sängerin Zeeteah Massiah, der Rocksänger David Readman sowie an den Keyboards Kai Weiner und als Drummer Michael Fromm. Gespielt werden verrockte Weihnachtslieder. Für die zweite Gitarrissimo-Bescherung sorgt schließlich am Freitag, 22. Dezember der stets gefeierte Auftritt der heimischen Spitzenkräfte von „Superzeit“. Für beide Konzerte „sind Reservierungen dringend empfohlen“, meint Mr. Gitarrissimo Jürgen Reinke.

Victor Smolski, Gitarrist und Gründer der Band „Almanac“, ist die zweite kreative Kraft der rockenden „Go Music“-Weihnachtsfeier. Foto: Radek Sich / Handout

Als zweiter kreativer Kopf dieses festlichen Events - und nicht zuletzt als Arrangeur - glänzt der renommierte Gitarrist Victor Smolski, Gründer von „Almanac“ unddes „Lingua Mortis Orchestra“. Die auf Barbados geborene Zeetah Massiah ist international gefeier dank ihrer unglaublich machtvollen Stimme und entsprechend explosiver Live-Auftritte. Sie hat mit Weltstarts wie Tom Jones und Robbie Williams zusammengearbeitet und in den USA einen Nummer-1-Dance-Hit gelandet

An Stimmgewalt wie an Bühnenpräsenz kann David Readmann allerdings mithalten. Der Frontmann von „Pink Cream 69“ veröffentlichte mit dieser Band acht Alben. Sein erster Solo-Tonträger „David Readman“ aus dem Jahr 2007 ist geprägt von melodischem Rock, gepaart mit britischer Energie. Tastenkünstler Kai Weiner ist bekannt für seine Leidenschaft für Funk, Reggae und Blues. Und hinter der „Schießbude“ sitzt Schlagzeuger Micha Fromm aus Hannover, Rhythmus-Garant der Bands „GoGorillas“ und „Velvet Viper“.

Dieses rockige Team begleitet ein klassisches Trio aus zwei Violinen und einer Viola. Diese außergewöhnliche Kombination präsentiert eine vielfältige Auswahl an weihnachtlichen Melodien, von Johann Sebastian Bachs „Ave Maria“ bis zu „Rockin‘ around the Christmas Tree“, meisterhaft arrangiert von Victor Smolski.

Karten kosten im Vorverkauf 25 Eur, an der Abendkasse 28 Euro, Reservierungen unter 0208 2054 504 oder per Mail an info@obsaitensprung.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen