Wertstoffhof in Oberhausen: WBO mit wichtiger Mitteilung

Oberhausen An der Buschhausener Straße in Oberhausen befindet sich der Wertstoffhof. Am Freitagvormittag kann es allerdings etwas länger dauern.

Wer an diesem Freitagvormittag (1. Dezember) noch schnell seinen Müll am Wertstoffhof abgeben will, muss seine Pläne womöglich ändern: Die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO) rechnen an der Buschhausener Straße mit Rückstau. Das hat Folgen für die Anfahrt zum Wertstoffhof: Es kann länger dauern als üblich.

Am Wertstoffhof können Oberhausenerinnen und Oberhausener sämtliche Müllsorten abgeben. Dazu zählen beispielsweise Reifen, Elektroschrott, Altholz, Sperrmüll oder Bauschutt. Je nach Größe des Mülls fallen unterschiedliche Kosten an. Elektroschrott ist zum Beispiel kostenfrei, ein Kofferraum voll mit alten Zargen und Brettern kostet zwanzig Euro. Mehr Informationen gibt es auf www.wbo-online.de/preisliste

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen