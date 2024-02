Wochenende in Oberhausen mit Sternchen aus Temptation Island

Oberhausen Ein Wochenende (9. bis 11. Februar) nur mit Karneval? Das muss nicht sein! Dafür sorgen Sternchen aus dem Trash-TV und Konzert-Persönlichkeiten.

Top 1: Calvin Kleinen lässt es zur Temptation-Party im Steffy krachen

Luftschlangen, Konfetti – Karneval hinterlässt eine Menge Müll. Nur gut, wenn man zumindest seine Kostüme wiederverwertet und selbst schneidert. Ähnliches klappt auch in der Unterhaltungsbranche. Sternchen aus dem Trash-TV wärmen bei schunkeligen Partys ihre Bekanntheit auf. Am Freitag, 9. Februar, lässt sich Rapper Calvin Kleinen im Steffy an der Turbinenhalle blicken.

Die Sause „Temptation Partyland“ spielt auf die Trash-Show „Temptation Island“ (RTL+) an. Bei der VIP-Ausgabe machte die Reality-Bekannheit genauso mit wie bei „Das große Promi-Büßen“ (ProSieben) und „Lass dich überwachen“ (ZDF). In Oberhausen schaute Kleinen zuletzt vorbei, als Kollegin Vanessa Mariposa am Centro Beach ihre Bikini-Mode vorstellte. Die Party im Steffy beginnt um 22 Uhr. Im Lipperfeld 23. Abendkasse 12 Euro. www.steffy-oberhausen.de

Top 2: Olli Schulz sorgt in der Turbinenhalle für den Karnevals-Kontrast

Nachdem in Oberhausen der erste Karnevalszug seine Runden gedreht hat, zieht Olli Schulz andere (Gitarren-)Saiten auf. Am Samstag, 10. Februar, gastiert er mit Band in der altehrwürdigen Turbinenhalle. Olli Schulz tourt in anderen Rollen bekanntlich gleich durch diverse TV-Formate. Die Liste ist lang.

Die Gitarre hat er stets dabei: Multitalent Olli Schulz lässt sich zum Konzert in der Turbinenhalle Oberhausen blicken. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / FUNKE Foto Services

Fans kennen ihn aus dem Prosieben-Format „Circus HalliGalli“ neben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Mit dem Satiriker Jan Böhmermann betreute er auf ZDFneo die TV-Talkshow „Schulz & Böhmermann“ und bespielte mit ihm auf Spotify den Podcast „Fest & Flauschig“. Das Konzert in Oberhausen beginnt um 20 Uhr. Im Lipperfeld 23. Tickets: 42 Euro. www.turbinenhalle.de

Top 3: Lesen statt Büttenreden – Literaturhaus fördert die junge Literatur

Texte müssen nicht zwangsläufig klingen wie eine Bedienungsanleitung für die Waschmaschine. Das Literaturhaus hat mit jungen Menschen von Oberhausener Schulen und Freizeiteinrichtungen interessante Workshops zum kreativen Schreiben durchgeführt. Am Freitag, 9. Februar, werden die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse im Gdanska-Konzertsaal vortragen.

Die Initiatoren versprechen: „Alle Literatur-Fans werden auf ihre Kosten kommen.“ Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen vom Elsa-Brändström Gymnasium, der Fasia-Jansen-Gesamtschule, dem Bertha-von-Suttner-Gymnasium und der Internationalen Kinderakademie. Ab 18 Uhr dürfen Interessierte in den Saal. Altmarkt 4. Eintritt: 5 Euro. www.literaturhaus-oberhausen.de

Top 4: Traubenschmiede schenkt Weine zum jeckenfreien Party-Special aus

Wem das Bier im Jeckentreiben schon aus den Ohren kommt, der sollte vielleicht besser auf Genuss umschwenken. Weine sind längst auch bei jüngeren Ausgehfreunden schwer angesagt. Darum veranstaltet die Traubenschmiede im Zentrum Altenberg nicht nur ihre Afterjob-Abende, sondern auch Party-Specials mit elektronischer Musik.

Wein an Wein an Wein. Diesmal bitten die Rebensaft-Experten der Traubenschmiede zum Party-Special ins Altenberg. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Am Samstag, 10. Februar, öffnet sich ab 20 Uhr das Eisenlager. Die Veranstalter schalten in den alternativen Partymodus: „Tolle Weine, coole Musik und leckeres Essen, ganz ohne Jeck.“ Hansastraße 20. Eintritt: 8 Euro. www.zentrumaltenberg.de

Top 5: Drab Majesty versprechen hypnotisch-mystischen New Wave im Ebertbad

Viva Colonia gibt es hier wirklich nicht auf die Ohren! Am Sonntag, 11. Februar, legen Drab Majesty im narrenfreien Ebertbad los. Nach all den Karnevalssitzungen bekommen Fans in der ehemaligen Badeanstalt diesmal geheimnisvollen New Wave serviert. Die kalifornischen Musiker Andrew Clinco und Alex Nivolaou versorgen ab 20 Uhr ihre Fans mit Genre-Kost. Hypnotisch und mystisch.

Die Veranstalter: „Ihre androgynen alten Egos Deb DeMure und Mona D unterstreichen die Stimmung ihrer Shows optisch. Drab Majesty ist ein Gesamtwerk.“ Es gibt diesmal nur Stehplätze. Ebertplatz 4. Eintritt: ab 30 Euro. www.ebertbad.de

