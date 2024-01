Wohnung brennt: Nachbarn retten Menschen aus den Flammen

Die Feuerwehr Oberhausen rückten am Mittwoch, 10. Januar, zu einem Wohnungsbrand an der Lohstraße im Stadtteil Dümpten aus.

Oberhausen Anwohner in Oberhausen haben vier Menschen womöglich das Leben gerettet. Ein Wohnhaus stand in Flammen, die Nachbarn zögerten nicht lange.

Womöglich haben sie Leben gerettet: In Oberhausen haben Nachbarn vier Menschen aus einem brennenden Haus gerettet. Am Mittwochnachmittag ging bei der Feuerwehr der entsprechende Notruf ein. An der Lohstraße im Stadtteil Dümpten stand eine Wohnung in Flammen.

Betroffen war die Erdgeschoss-Wohnung eines zweieinhalbgeschossigen Wohngebäudes. Mehrere Personen sollten sich nach den Angaben der Anrufer noch im Gebäude aufhalten. Die Leitstelle alarmierte sofort zwei Löschzüge, drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und den Führungsdienst. Noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten Anwohner und Nachbarn zwei Personen aus dem Erdgeschoss und zwei Personen über eine angestellte Leiter gerettet. Rettungswagen brachten die Bewohner mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in zwei Oberhausener Krankenhäuser.

Nach Feuer: Wohnhaus nicht mehr bewohnbar

Auf der Rückseite des Gebäudes standen Fassade und Erdgeschoss zu dieser Zeit bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer aber nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle bringen.

Zur Lokalisierung von Glutnestern entfernten die Einsatzkräfte im Anschluss Deckenverkleidungen und Fassadenteile. Das Gebäude ist durch den Brand nicht bewohnbar. Während des Einsatzes mussten die Lohstraße sowie die Kreuzung zur Straßburger Straße durch die Polizei Oberhausen gesperrt werden. Der Einsatz mit insgesamt 35 Einsatzkräften dauerte etwa drei Stunden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen