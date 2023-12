Zeugen gesucht: Brutale Attacke auf Polizei-Mitarbeiterin

Oberhausen In Oberhausen-Schmachtendorf hat ein Mann eine Mitarbeiterin der Polizei angegriffen. Jetzt sind Zeugen gefragt, die Hinweise geben können.

Die Polizei Oberhausen sucht Zeuginnen und Zeugen für eine brutale Attacke auf eine Mitarbeiterin der Polizei.

Zu dem Vorfall ist es am Freitagnachmittag, 8. Dezember, gekommen: Die Mitarbeiterin des Verkehrsdienstes der Polizei Oberhausen führte gegen 15.54 Uhr Geschwindigkeits-Überwachungen auf der Forststraße in Schmachtendorf durch. Ein Fahrradfahrer, der auf dem Gehweg der Forststraße in Richtung Dinslaken unterwegs war, näherte sich dem Fahrzeug der Polizei.

Der Mann blieb stehen, zog die Mitarbeiterin der Polizei mit Gewalt aus dem Auto und beleidigte die Frau. Dann habe der etwa 40-jährige Radfahrer die Flucht ergriffen, berichten die Ordnungshüter. Eine sofort ausgelöste Nahbereichsfahndung sei negativ verlaufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter den Angriff mit seinem Smartphone aufgezeichnet habe.

Fahrradfahrer trug eine Mütze und eine dunkle Bomberjacke

Die Polizei Oberhausen bittet um Hinweise. Der etwa 40 Jahre alte Mann habe akzentfrei deutsch gesprochen, er habe dunkle Haare und einen dunklen Oberlippenbart; der Mann trug eine Mütze und eine dunkle Bomberjacke. Besonders auffällig: Er hatte eine Smartphone-Hülle in Gold oder vergilbtem Weiß dabei. Das Herrenfahrrad hat zwei Taschen (schwarz und camouflage).

Zeugen sollten sich schnellstmöglich melden

Wer Hinweise geben kann, sollte sich schnellstmöglich an die Polizei Oberhausen wenden: telefonisch unter 0208/8260 oder per E-Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

