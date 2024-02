Rheinberg. Politikexperte spricht in der Alten Kellnerei

Nach welchen Kriterien entscheiden die Deutschen überhaupt, wen sie wählen? Und wie stellen sich die politischen Akteure darauf ein? Karl-Rudolf Korte, einer der besten Kenner des politischen Betriebs der Bundesrepublik, geht diesen Fragen im gebührenfreien Live Talk am Mittwoch, 28. Februar 2024, 18.00 bis 19.30 Uhr in der Alten Kellnerei in Rheinberg auf den Grund.

Er spricht über die Metapher des Wochenmarktes für die Beziehung zwischen Wählenden und Gewählten, die er in seinem neuen Buch „Wählermärkte – Wahlverhalten und Regierungspolitik in der Berliner Republik“ als Ausgangspunkt seiner Analyse nutzt, über die politische Mitte als Sehnsuchtsort und darüber, wieso ein zuversichtlicher Blick in die Zukunft auch im Wahljahr 2024 lohnt.

Professor Korte ist Direktor der NRW School of Governance an der Universität Duisburg-Essen. Er ist einer breiten Öffentlichkeit durch regelmäßige Auftritte und treffende Analysen im ZDF, Deutschlandfunk, WDR, SWR und bei Phoenix bekannt. Informationen bei der VHS in Rheinberg unter Tel. 02843/907400 oder unter www.vhs-rheinberg.de