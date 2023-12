Nachhaltiges Weihnachtsessen: So gelingt‘s im Kreis Wesel

Kreis Wesel Eine Weihnachtsgans oder doch vegetarisch? Die Verbraucherzentrale gibt Tipps für nachhaltige Fleischgerichte an Weihnachten im Kreis Wesel.

Wie ein nachhaltiges Weihnachtsessen gelingt, zeigt die Verbraucherzentrale (Symbolbild) Foto: Jan Woitas / dpa-Zentralbild

Ein Schmorbraten mit Rotkohl und Klößen oder doch eher die klassische Variante mit Würstchen und Kartoffelsalat? Laut Civey-Umfrage, die 2022 im Auftrag des Lebensmittelverbandes Deutschland durchgeführt wurde, essen 30 Prozent der Deutschen an Weihnachten Kartoffelsalat mit Würstchen. Dieser Wert stieg in diesem Jahr laut Statista auf 36 Prozent. Am zweitliebsten (27 Prozent) kommt den Deutschen ein Entenbraten auf den Tisch. Wer im Kreis Wesel also zu Weihnachten auf Fleisch nicht verzichten und trotzdem Wert auf Nachhaltigkeit legen möchte, ist mit diesen Tipps zur Nachhaltigkeit gut beraten.

Je regionaler desto besser

Die Verbraucherzentrale NRW rät allen Fleischliebhabern zur Bio-Variante zu greifen. Hierbei sollte auf Bezeichnungen wie „Freilandhaltung“, „bäuerliche Freilandhaltung“ oder „bäuerliche Freilandhaltung - unbegrenzter Auslauf“ geachtet werden. „Bio-Bauern achten auf eine tiergerechte Haltung und berücksichtigen die Bedürfnisse der Tiere“, heißt es auf der Seite des WWFs. Ebenso gilt: je regionaler, desto besser. Der Rheinische Landwirtschaftsverband bietet einen Überblick aller Metzger in der Region, die nicht nur schlachten, sondern die Tiere selbst auch halten. Im Kreis Wesel gibt es in Alpen (Familie Schreiber

Demeter-Betrieb Schanzenhof, Winnenthaler Str. 41), Hünxe (Heesenhof, Weseler Str. 102) und Hamminkeln (Steffens GbR, Havelicher Weg 6) jeweils einen solchen Metzgereibetrieb.

Wem Wildfleisch lieber ist, der kann sich an die heimischen Jäger oder Forstämter wenden. Fleischereien bieten häufig importiertes Wildfleisch, deswegen sollte hier auf die Herkunft geachtet werden. Auch wenn die Wenigsten ein vegetarisches Weihnachtsessen servieren, ist es für ein nachhaltiges Menü ratsam, auf Saisongemüse zuzugreifen. Dazu zählen beispielsweise Grünkohl, Porree, Rosenkohl oder auch Chicorrée.

Essen teilen statt entsorgen

Zu einem nachhaltigen Weihnachtsessen gehört auch, dass übriggebliebenes Essen nicht einfach im Müll entsorgt wird. Um das zu vermeiden, bietet die Verbraucherzentrale einen Portionsplaner an. Nachdem man ausgewählt hat wie viele Gänge das geplante Menü haben wird und wie viele Portionen eine Person, ein Kind und ein Senior vermutlich essen werden, werden einige Gerichte mit einem Gramm-Wert dahinter aufgelistet.

Beispiel: Für je eine Portion werden 500 Milliliter Suppe, 240 Gramm Fleisch oder auch 100 Gramm Reis vorgeschlagen. So kann auf die Person genau kalkuliert werden, damit wenig bis gar nichts übrig bleibt. Falls doch genügend Reste liegen bleiben, können diese den Gästen auch mitgegeben oder über foodsharing.de, eine Plattform, um Lebensmittel vor der frühzeitigen Entsorgung zu retten, an Bedürfte verschenkt werden.

Und für alle, die noch Ideen brauchen, was sie kochen sollen, hat die Genussregion Niederrhein einige nachhaltige Rezeptideen aufgelistet. Zwei mögliche Rezepte inklusive Kostenaufstellung für vier Personen ist nachfolgend zu finden. Hierbei ist zu beachten, dass es sich bei den Preisen um Bio-Preise handelt. Diese stammen von der Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft, die monatliche Endverbraucherpreise veröffentlicht.

Kostenaufstellung für ein Gericht

Die Kosten für Wienerwurst mit Kartoffelsalat und Rotkohl können je nach Rezept abweichen. Für die nachfolgende Mengenangabe und Rezept sehen die Kosten wie folgt aus. Hierbei gelten die Mengenangaben für vier Portionen.

> 1 Kilogramm Kartoffel als Pellkartoffel, ohne Schale (Bio Kartoffel: 1,67 Euro pro Kilogramm)

> 2 x 4 Wiener Würstchen à 60 Gramm = 480 Gramm (konventionell Bio: 15,53 Euro pro Kilogramm also 7,45 Euro und vegetarische Variante 14,14 Euro pro Kilogramm also 6,79 Euro)

> 2 Bio Eier für Mayo 0,81 Euro und 180 Mililiter Rapsöl konventionell 0,74 Euro > 200 Gramm Gewürzgurken konventionell 0,91 Euro

> 2 Bio Zwiebeln 125 g 0,40 Euro > Senf, Zitronensaft, Gewürze 0,30 Euro

Das sind insgesamt 12,28 Euro, also knapp 3 Euro pro Portion mit hohem Bioanteil bei den Zutaten. Wenn es üppiger sein soll, steigen damit logischerweise auch die Preise, da mehr Zutaten verwendet werden. Es muss auch nicht immer Fleisch auf den Teller. Wie wäre es mal mit einem vegetarischen Weihnachtsessen? Fleischarme Nahrung ist am nachhaltigsten und aufgrund ihrer überwiegend gemüsehaltigen Gerichte, auch sehr gesund.

