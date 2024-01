Rheinberg: 87-Jährige prallt mit Auto gegen Rettungswagen

Rheinberg Eine Seniorin ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Polizei sagt, der Rettungswagen war korrekt abgestellt.

Eine Seniorin am Steuer hat am Dienstagnachmittag in Rheinberg einen schweren Unfall gebaut. Die Frau prallte mit ihrem Auto in einen geparkten Rettungswagen. Die Frau wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Zur Unfallursache gab es noch keine Erkenntnisse.

Auto prallt in Rettungswagen: Besatzung war außerhalb im Einsatz

Die 87-jährige Autofahrerin sei gegen 15.38 Uhr auf der Annastraße unterwegs gewesen, als sie plötzlich in Höhe der Hausnummer 39 in den dort geparkten Rettungswagen prallte. Der Krankenwagen des Deutschen Roten Kreuzes sei in einem Einsatz gewesen und war „ordnungsgemäß“ abgestellt, wie die Polizei betonte.

Außer der Autofahrerin wurde niemand verletzt, berichtete die Polizei. Die Besatzung des Rettungswagens war beim Unfall nicht im Fahrzeug, sondern in der Nähe im Einsatz.

Zur Unfallursache ermittelt die Polizei. Die Annastraße war nach dem Unfall vorübergehend gesperrt worden.

(Red.)

