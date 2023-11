Versuchter Einbruch in Alpen: 84-Jährige bemerkt die Täter

84-Jährige bemerkt unbekannte Täter, die versuchen in ihr Haus einzubrechen.

Alpen Eine 84-jährige Dame bemerkt, wie unbekannte Täter versuchen in der Nacht durchs Fenster in ihr Haus einzubrechen.

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Freitag, 24. November, gegen 1.40 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Straße Zum Wald einzubrechen. Die 84- jährige Hausbewohnerin bemerkte das Hochschieben ihrer Rollos und rief ihren Sohn zu Hilfe, woraufhin die Täter aufgeschreckt wurden und in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Täter werden als männlich, mit heller Hautfarbe, und dunkel gekleidet beschrieben. Die Polizei fragt, wer Angaben zur Tat machen kann und eventuell verdächtige Feststellungen gemacht hat? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 - 934 0 entgegen.

