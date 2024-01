Vorfahrt genommen: Fünf Verletzte bei Unfall in Alpen

Bei einem Verkehrsunfall in Alpen wurden am Sonntagabend fünf Personen verletzt.

Nach einem mutmaßlichen Vorfahrtsfehler sind am Sonntag fünf Personen in Alpen im Kreis Wesel bei einem Autounfall verletzt worden. Ein 29-Jähriger hatte auf der Weseler Straße einem von links kommenden Auto mit vier Personen augenscheinlich die Vorfahrt genommen, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte.

Der Unfallfahrer und eine 81 Jahre alte Beifahrerin aus dem zweiten Fahrzeug wurden dabei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt, hieß es. Die drei weiteren Personen seien bei dem Unfall am Sonntagabend leicht verletzt worden. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Gegen 19 Uhr war der 29-Jährige aus Wesel alleine mit seinem Pkw Richtung Wesel unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Weseler Straße / Xantener Straße fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, ohne auf den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw zu achten. Die Ampel war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb, auf der Weseler Straße blinkte das „Gelblicht“.

Hoher Sachschaden bei den Autos

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge. Im vorfahrtberechtigten Pkw befanden sich neben dem 52-jährigen Fahrer aus Schwerte drei weitere Personen, ebenfalls aus Schwerte. Die beiden Schwerverletzten sowie die drei anderen leicht verletzten Beteiligten wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Hoher Sachschaden entstand an beiden Pkw. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung gesperrt, gegen 21.25 Uhr wurde sie durch die Polizei wieder freigegeben.

