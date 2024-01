Straßenumbau in Oberhausen: Seit acht Jahren passiert nichts

Vom höher gelegenen Schmachtendorf gab es bis vor kurzem nur einen Kanaldurchlass unter der Bahnstrecke am Bahnhof in Holten. Was Starkregen da anrichten kann, zeigt die Aufnahme vom Mai 2016. Inzwischen ist ein zweiter Durchlass gebaut. Ihm fehlen aber noch ausgebaute Zuleitungen.