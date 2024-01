50 Jahre Städtepartnerschaft: Wesel und Felixstowe feiern

Wesel Der Besuch des englischen Bürgermeisters am Wochenende in Wesel markiert den Startschuss in ein besonderes Festjahr. Was sonst noch geplant ist.

Wenn am 7. Januar am Auesee in Wesel geschossen wird, dann weil Hunderte von „Marathonis“ nach dem Startschuss zum Hülskens-Marathon auf die Strecke gehen – einer von ihnen der Bürgermeister der Stadt Felixstowe, Seamus Bennett, mit einer kleinen britischen Delegation. „Wenn es klappt, schwimme ich auch wieder durch den Auesee“, versprach Bürgermeister Bennett der Weseler Bürgermeisterin Ulrike Westkamp beim Hansefest. Ende Oktober war Bennett schon einmal durch den Auesee geschwommen. In Felixstowe betreibt er übrigens eine Schwimmschule.

Der Besuch des englischen Bürgermeisters markiert zugleich den Startschuss in ein besonderes Festjahr: Die Städtepartnerschaft Wesel-Felixstowe feiert ihr 50-jähriges Bestehen. „Im Dauerlauf hat sich diese Partnerschaft hervorragend entwickelt. Es kommt darauf an, Partnerschaften in vielen kleinen Schritten über einen langen Zeitraum zu gestalten. So kann eine nachhaltige Freundschaft entstehen“, so Bürgermeisterin Westkamp. Seit fünf Jahrzehnten besuchen sich nämlich Delegationen aus den beiden Städten, Vereine, Schulen, Feuerwehren und Privatpersonen.

Städtepartnerschaft mit Wesel: Bäume werden gepflanzt

Die Delegation aus Felixstowe kommt am Freitag in Wesel an. Am Samstag wird die Städtepartnerschaft symbolisch gepflanzt: Vor der Zitadelle werden fünf Bäume gepflanzt, die für jeweils zehn Jahre der gewachsenen Städtepartnerschaft stehen sollen. Geplant ist, dass ihr englischer Amtskollege die Bürgermeisterin danach zur Verleihung des Konrad-Duden-Journalistenpreises in der Musik- und Kunstschule begleitet.

Im April kommt es dann zu einem Wiedersehen in Felixstowe. Eine kleine Weseler Delegation von Ratsmitgliedern um Bürgermeisterin Westkamp ist zu einem Empfang nach Felixstowe eingeladen worden. Parallel reist eine Gruppe des Partnerschaftsvereinigung Wesel-Felixstowe nach England. Darüber hinaus besteht für Privatpersonen die Möglichkeit, über die Volkshochschule Wesel nach Felixstowe zu reisen. Informationen erhalten Interessierte unter www.vhs-wesel.de oder am 17. Januar, 19 Uhr, bei einer Informationsveranstaltung in der VHS. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Ende September lädt die Stadt Wesel zu einem Empfang anlässlich des Jubiläums in den Ratssaal ein. Begleitet wird das Festjahr von weiteren Höhepunkten, wie einer Ausstellung im Rathaus mit Fotos. Am 2. März 1974 wurde die Partnerschaft in Felixstowe besiegelt. Wenige Monate später, am 19. Oktober 1974, wurde auch in Wesel die Partnerschaftsurkunde bei einem Gegenbesuch der britischen Freunde unterschrieben.

