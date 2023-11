500 Figuren erzählen in Hamminkeln aus dem Leben von Maria

Beim Aufbau der Ausstellung (von links) Gaby Hameyer, Eva Maria Jansen und Petra Greiwe in der Kirche Maria Himmelfahrt in Hamminkeln

Hamminkeln. Zum zehnjährigen Jubiläum der Pfarrei Maria Frieden läuft ab Samstag, 25. November, in der Kirche Maria Himmelfahrt eine besondere Ausstellung.

Lea ist ein biblischer Name hebräischer Herkunft – gleichzeitig ist steht „Lea“ aber auch als Abkürzung für „lebendig, erzählen, ausdrücken“ und damit für die fast 500 „Lea-Erzählfiguren“, die in dieser Woche in die Kirche am Marienplatz in Hamminkeln einziehen. Dort werden die Stoff-Kreaturen ab Samstag, 25. November, die Besucher des Gotteshauses erfreuen.

„Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums unserer Pfarrei Maria Frieden findet in der Kirche Maria Himmelfahrt eine Ausstellung mit etwa 450 bis 500 Lea-Figuren statt, die für zwei Wochen zu sehen sein wird“, berichtet Pastoralreferentin Maria Thier, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Sandra Joosten die Idee hatte, das Gotteshaus kurz vor Weihnachten in einen riesigen Ausstellungsraum zu verwandeln. „Maria – ihr Leben von der Geburt bis zum Tod“ heißt der Titel der Schau, in der die Figuren in der komplett umgebauten Kirche bis 9. Dezember das Wirken der Gottesmutter darstellen.

Eva Maria Jansen ist für die Ausstellung verantwortlich

Thier und Joosten waren bei einem Kurs mit der Künstlerin Eva Maria Jansen auf die Lea-Figuren aufmerksam geworden und haben die biblischen Erzählfiguren kennen und schätzen gelernt: „Erwachsenenfiguren sind ungefähr 30 Zentimeter groß, Kinder entsprechend kleiner“, beschreibt Jansen, eine Pastoralreferentin aus dem münsterländischen Sendenhorst, ihre Kreaturen.

Diese sind biegsam und mit Naturstoffen bekleidet. Das Gesicht ist nicht ausgearbeitet und damit nicht auf einen bestimmten Gefühlszustand festgelegt. Durch Veränderung von Haltung, Gebärde und Kleidung können sie immer neue Personen darstellen. Und nicht nur Menschen finden Einzug in die Ausstellung – auch Ochs und Esel und Engel sind jetzt in Maria Himmelfahrt zu Hause.

Die Boten des Kaisers sind ebenso als Stoff-Figuren in die Hamminkelner Kirche eingezogen wie auch einige Tiere. Foto: PMF

Die beiden Hamminkelner Pastoralreferentinnen Maria Thier und Sandra Joosten bilden zusammen mit Konny Opolka, Verena Holtkamp und Ilona Kammeier das Team, das die Ausstellung betreut. Künstlerin Eva Maria Jansen hat mit ihren Helferinnen am Montag begonnen, die Lea-Figuren in der Kirche dort, wo sonst die Sitzbänke stehen, aufzubauen – mit vielen liebevollen Details wie einem Gebetsriemen der Juden, Gebetsteppichen und -schals. So entsteht in dem Gotteshaus eine richtige biblische Miniatur-Welt, in der die fast 500 Lea-Figuren lebendig und ausdrucksstark das Leben Marias abbilden.

Die Botschaft Gottes sichtbar und erfahrbar machen

„Lea-Figuren-Mutter“ Eva Maria Jansen, die seit fast 20 Jahren schon dutzende Ausstellung mit ihren Figuren bestückt hat, erläutert weiter: „Wir wollen den Menschen mit den Figuren die Botschaft Gottes näher bringen, sie sichtbar und erfahrbar machen. Die Menschen der Bibel können wir so neu aufleben lassen und feststellen, was sie uns heute noch zu sagen haben.“

Unterm Kreuz heißt diese Szene, die ebenfalls ab dem 25. November in dem Gotteshaus zu sehen sein wird. Foto: PMF

An Samstagen und Sonntagen kann die „Lea-Ausstellung“ am Marienplatz 2 von 10 bis 18 Uhr besucht werden, montags bis freitags ist dies von 14 bis 19 Uhr möglich. Und es gibt auch mehrere Sonderaktionen: Öffentliche Führungen sind für Mittwoch, 29. November, und Dienstag, 5. Dezember, jeweils um 15 sowie um 17 Uhr terminiert. „Licht an“ heißt es zum Start am Samstag, 25. November, um 16 Uhr. Einen Abendimpuls „Mit allen Sinnen“ wird es am Donnerstag, 30. November, sowie am Freitag, 8. Dezember, jeweils um 19 Uhr geben.

„Findet Frida!“ heißt eine Aktion für Kinder, bei der Mädchen und Jungen ein Quiz in die Hand bekommen und in der Ausstellung auf Suche gehen dürfen. Und: Am Ende der Suche wartet auf die Kinder eine Überraschung. Unter Telefon 0179-2314875 oder Mail joosten-s@bistum-muenster.de nimmt Sandra Joosten Anmeldungen zu Führungen und Veranstaltungen entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck