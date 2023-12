A3-Ausfahrt Hamminkeln: Sperrung dauert nun länger

Die Anschlussstelle Hamminkeln an der A3 bleibt länger gesperrt.

Hamminkeln Eigentlich sollte die Ausfahrt der Anschlussstelle Hamminkeln bis zum 15. Dezember gesperrt sein. Diese Aussage nimmt die Autobahn GmbH zurück.

Was viele Pendler auf der A3 im Raum Hamminkeln schon längst befürchtet haben, bestätigt nun auch die zuständige Autobahn GmbH: „Leider wird sich die Fertigstellung der Baumaßnahme witterungsbedingt auf Anfang 2024 verzögern.“ Die Ausfahrt Hamminkeln in Richtung Niederlande sollte eigentlich am Freitag, 15. Dezember, freigegeben werden. Daraus wird nun nichts. Für Autofahrer bedeutet das, dass Pendler weiterhin auf die A3-Ausfahrt Wesel oder Rees ausweichen müssen.

Aber es gibt auch eine gute Nachricht, die letzten Sperrungen auf der A3 selbst in diesem Bereich sind nun aufgehoben. Hier war die hochgelobte Wechselführung abgebaut worden, weil ihre starren Schutzeinrichtungen den Einsatz von Schneepflügen nicht zugelassen hätten. Nun gibt es dauerhaft zwei Fahrstreifen in Richtung Oberhausen und einen Fahrstreifen in Richtung Niederlande.

