Der Adventmarkt am Dom in Wesel ist seit Jahren sehr beliebt.

Vorweihnachtszeit Adventmarkt am Dom in Wesel: Das bieten Gruppen und Vereine

Wesel. Der vorweihnachtliche Markt auf dem Großen Markt hat sich seit Jahren bewährt. Hier gibt es viele selbst hergestellte Dekoartikel und Geschenke.

Ein Blick in den Kalender verschafft Sicherheit: bald ist wieder Weihnachten und die Adventszeit steht unmittelbar bevor. Nachdem die ersten typischen Leckereien die Supermarktregale schon lange gefüllt haben, beginnt nun auch die Zeit der Märkte. In Wesel gibt es eine vorweihnachtliche Meile, die sich seit fast 20 Jahren in Wesel wirklich bewährt hat: den Weseler Adventmarkt, der am 2. und 3. Dezember auf dem Großen Markt stattfinden und um 11 Uhr durch die stellvertretende Bürgermeisterin Birgit Nuyken eröffnet wird.

Er bietet für alle ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Angebot. Vor der eindrucksvollen Kulisse des Willibrordi-Doms und der historischen Rathausfassade überzeugt der Adventmarkt seit Jahren mit einem bewährten Konzept. 49 heimische Vereine, Verbände und karitative Einrichtungen präsentieren sich in den stimmungsvoll geschmückten Hütten mit einer bunten Produktvielfalt. Die teilnehmenden Vereine haben auch in diesem Jahr mit großem Eifer wieder Dekoratives und Geschenkartikel hergestellt, wie Dagmar van der Linden, Geschäftsführerin von Wesel-Marketing, erläutert. Angeboten werden selbst produzierte Kränze, Holzdekorationen, Strickwaren, Gebasteltes, Weihnachtskarten und vieles mehr. Für das leibliche Wohl gibt es für die Besucherinnen und Besucher ebenfalls eine breite Auswahl an Leckereien wie verschiedene Glühweinarten, herzhafte und süße Speisen, Grünkohl, Currywurst, Plätzchen, Maronen, Suppen, Waffeln oder Crêpes.

Weihnachtssingen am Samstagabend

Der Adventmarkt, der von der Volksbank Rhein-Lippe unterstützt wird, ist aber vor allem auch ein Ort der Begegnung: eine gesellige Atmosphäre mit Essen und Getränken, liebevolle Dekorationen und Produkte, in denen viel Herzblut steckt, laden ein, sich zu treffen, zu plaudern und für den Moment ein angenehmes Vorweihnachtsgefühl fern kommerzieller Hektik zu genießen.

In ihren Hütten bieten Gruppen, Verbände und Vereine auf dem Großen Markt zumeist selbst hergestellte Artikel an. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Ein besonderes Highlight wird das gemeinsame Weihnachtssingen am Samstag um 17 Uhr mit der Juniorband des Andeas-Vesalius-Gymnasiums mit Chorleiter Markus Werner und dem Chor Gospel-Train der evangelischen Kirchengemeinde sein. Die Liederheftchen zum Mitsingen werden in den Hütten verteilt. Am Sonntag, 3. Dezember, tritt um 16.30 Uhr außerdem der Shantychor Wesel auf. Im Anschluss wird dann das „kreativste Gesamtbild“ der Hütten prämiert. Um Müll zu sparen, wird auch diesmal wieder das zentrale Spülmobil für Mehrweggeschirr vor Ort sein.

Verkaufsoffener Sonntag beim Adventmarkt

Geöffnet ist der Adventmarkt am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Für alle, die schon ein bisschen früher stöbern möchten, gibt es ein kleines Pre-Opening am Vorabend: So öffnen rund die Hälfte der Vereine bereits am Freitag in der Zeit von 18 bis 21 Uhr und laden zum Stöbern und Schlemmen ein.

Am Sonntag von 13 bis 18 Uhr können Marktbesucherinnen und -besucher außerdem beim verkaufsoffenen Sonntag durch die Geschäfte der Innenstadt bummeln und shoppen. Die Wochenmarkthändler werden wegen des Adventsmarktes am Samstagvormittag übrigens auf die Dimmerstraße und auf den Kornmarkt ausweichen.

