Älter werden in Wesel: Stadt legt Seniorenratgeber neu auf

Wesel Die mittlerweile 10. Ausgabe des Ratgebers „Älter werden in Wesel“ bündelt Angebote für Senioren. Warum das immer wichtiger wird.

Es ist ganz gut, ihn in der Schublade zu haben, den Ratgeber „Älter werden in Wesel“. Philosophisch gibt sich Ulrike Westkamp im Vorwort der Broschüre: „Das Älterwerden ist eine Reise, die uns mit wertvollen Erfahrungen, Erinnerungen und Weisheit beschenkt.“ Bei der Vorstellung der neuen, aktualisierten 10. Auflage des bekannten und bewährten Wegweisers ist Sozialderzernent Rainer Benien dann ganz realistisch: „Alles, was Sie zum älter werden brauchen, ist da drin.“

Neben dem Ratgeber bleiben Seniorenbüros wichtige Anlaufstelle

Nun ja, wären da nicht noch seine sympathischen Mitarbeiterinnen, die den Worten tatkräftigen Nachdruck verleihen können. Sehr fundiert ausgebildet, zum Teil mit besonderer Zusatzqualifikation, erwartet die Ratsuchenden ein junges, engagiertes Quartett: Anne Bongers, Ina Nalepa, Eva van Rennings und Sandra Strehlau. Erreichbar sind sie montags bis freitags von 8.30 bis 10 Uhr im Seniorenbüro, Herzogenring 34. Montags sowie mittwochs von 9 bis 12 Uhr im Seniorenbüro, Magermannstr. 16. Zusätzlich gibt es Sprechzeiten in der Dorfschule Ginderich, Schulplatz 1, jeden 4. Donnerstag im Monat von 13 bis 16 Uhr und jeden 2. Mittwoch im Monat von 9 bis 12 Uhr im Heimat- und Bürgerverein Bislich, Dorfstraße 24. „Bei Bedarf kommen wir zu Ihnen nach Hause,“ versichern die vier. Ihre Servicetätigkeit beschränkt sich aber nicht nur auf den Moment. „Unser Anspruch ist es auch, nach einiger Zeit noch einmal nachzufragen.“ Denn, wie Anne Bongers versichert: „ Wir wollen die Menschen lange und gut begleiten.“

In Wesel steigt die Zahl älterer Menschen infolge des demographischen Wandels. Lebten 2011 noch 13.061 Menschen in Wesel, die älter als 65 Jahre sind, sind es mittlerweile 15.103. „Die familiären Strukturen sind immer weniger in der Lage, allein für ihre Bedürfnisse Sorge zur tragen“, erläutert Rainer Benien den Nutzen des Ratgebers. Auf 80 Seiten finden Interessierte in übersichtlicher Form Informationen zu den Themen „Beratung und Information der Stadt Wesel“, „Wohnen im Alter“, „Ambulante Hilfen“, „Aktiv im Alter“ und „Gesundheit“. Anne Bongers hebt noch besonders die Angebote hervor, die für „junge Alte“ gedacht sind. Unter dem Stichwort „Aktiv im Alter“ finden sich sportliche, spielerische und kulturelle Freizeitangebote. Dabei erinnert sie auch an die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Den kostenlosen Ratgeber gibt es im Seniorenbüro, Herzogenring 34, im Rathaus, in der Stadtinformation und im Mehrgenerationenhaus. Bei Bedarf wird er auch zugeschickt: Tel. 0281/203-2792. Außerdem gibt es eine PDF-Version auf der städtischen Homepage: www.wesel.de.

