Kriminalität Ärgernis in Hamminkeln: Bürgerbus Mehrhoog wurde bestohlen

Hamminkeln Der Vorsitzende des Bürgerbusvereins ist wütend: Weil ein Gurt entwendet wurde, kann zurzeit kein Rollstuhlfahrer mehr mitgenommen werden.

Peter Timm, der Vorsitzende des Mehrhooger Bürgerbusvereins, ist wütend: „Wer macht denn sowas? Das ist ja wohl das Allerletzte“, schimpft er und verweist auf einen dreisten Diebstahl in Hamminkeln: „Leider können wir mit unserem Bürgerbus Mehrhoog im Moment keine Rollstuhlfahrer mitnehmen, weil uns wurde eine Halterung für Rollstühle entwendet wurde.“

Nach seinen Informationen sei der Gurt, mit dem die Rollstühle in dem Bus während der Fahrt gesichert werden, am Donnerstag noch intakt gewesen. „Freitagabend war er dann weg“, so Timm, der vor einem vorsätzlichen Diebstahl ausgeht: „Den kann man nicht aus Versehen mitnehmen, der wurde bewusst abgenommen“, ist sich der Bürgerbusvereins-Chef sicher.

Ärgerlich findet er, dass jetzt Rollstuhlfahrer, die mit dem Bus fahren wollen, abgewiesen werden müssten. „Ich hoffe, dass wir in ein paar Tagen Ersatz haben. Im Moment ist das aber natürlich eine ganz blöde Sache!“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck