Gesundheit Allergiesaison in Wesel beginnt: Was Betroffene tun können

Wesel Es ist zwar noch früh im Jahr, doch erste Pollen sind im Anflug. Damit beginnen für Allergiker die Probleme. Die Apotheker in Wesel geben Tipps.

Die Blütezeit von Erle und Haselnussstrauch beginnt bereits jetzt, wenn die Temperaturen milder werden. „Allergiker bekommen dann schon zunehmend Probleme“, heißt es in einer Pressemitteilung der Weseler Apotheker. Anfang März wird dann die Birke, die deutlich mehr Pollen auf einmal absondert, aktiv. Zudem können die ersten Insekten Allergien auslösen. Die Apotheker in Wesel beraten Betroffene, wie sie sich auf die Allergiesaison und akute Notfälle vorbereiten können.

Zur Eigenbehandlung der Pollenallergie stehen wirksame Arzneimittel zur Verfügung, erklärt Pressesprecher Nils Hagedorn. Bei leichten Beschwerden sind antiallergische Nasensprays und Augentropfen sinnvoll. Sie können über mehrere Wochen eingesetzt werden – im Gegensatz zu abschwellenden Schnupfensprays, die nur maximal eine Woche angewendet werden dürfen. Im Fall stärkerer Beschwerden können auch Sprays mit Kortison zum Einsatz kommen, die entzündungshemmend wirken.

Sollte durch den Einsatz dieser Medikamente keine Linderung eintreten, empfehlen die Apotheker die Einnahme von Tabletten: „Die Wirkstoffe in den Tabletten heißen Antihistaminika. Sie blockieren den körpereigenen Botenstoff Histamin, der die allergischen Symptome entscheidend mit auslöst“, erläutert Hagedorn. „Mögliche Nebenwirkungen wie Müdigkeit und Einschränkung des Reaktionsvermögens, insbesondere beim Autofahren, sind dabei zu berücksichtigen.“

Eine Allergie kann auch lebensbedrohlich werden

Heuschnupfensymptome sind zwar sehr lästig, lösen aber meist keine gefährlichen Schockzustände aus. Pollenallergiker können jedoch an sogenannten Kreuzallergien leiden. Das Immunsystem reagiert auf Stoffe, die dem Allergen sehr ähnlich sind. Häufig reagieren zum Beispiel Birkenpollen-Allergiker auf Nahrungsmittel wie Haselnüsse, Mandeln, Äpfel oder Sellerie. Meist sind diese Symptome sehr mild.

In Extremfällen kann aber ein anaphylaktischer Schock mit Atemnot und Kreislaufproblemen auftreten. Er kann auch bei Insektengift-Allergikern nach einem Stich auftreten. Dadurch kann es zu lebensbedrohlichen Situationen kommen. Wer zu heftigen Reaktionen nach Insektenstichen neigt, sollte das mit seinem Arzt besprechen. Dieser kann einen Adrenalin-Pen verschreiben, den der Patient selbst anwendet. „Das Adrenalin wirkt sofort und kann im Ernstfall Leben retten“, erläutert Nils Hagedorn. Zu Beginn des Jahres sollte geprüft werden, ob der Pen noch haltbar ist. Ist das nicht der Fall, sollten sich Betroffene rechtzeitig vom Arzt einen neuen Pen verschreiben lassen. So können mögliche Wartezeiten vermieden werden, da es in der Hauptsaison zu Lieferengpässen kommen kann.

Zu allen Medikamenten rund um Allergien sowie zur Anwendung eines Allergie-Pens ist eine Beratung erforderlich. „Nur im persönlichen Beratungsgespräch können wir gezielt ermitteln, welche Maßnahme im Einzelfall am besten geeignet ist und welche Wechsel- und Nebenwirkungen auftreten können“, betont Apotheker Nils Hagedorn. Bei einer starken Verschlimmerung oder Veränderung der Symptome sollte ein Arzt aufgesucht werden.

