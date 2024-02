Altweiber: Die Möhnen erobern das Hamminkelner Rathaus

Hamminkeln Es ist schon Tradition in Hamminkeln: Die Verwaltungsmitarbeiterinnen erobern die Chefetage im Rathaus. Anschließend wird gefeiert.

Einen richtigen Rathaussturm wie in anderen Städten in der Region gibt es in Hamminkeln zwar nicht, aber gefeiert wird trotzdem an der Brüner Straße. Hier übernehmen traditionell die Verwaltungsmitarbeiterinnen an Altweiber das Zepter und erobern die Chefetage im Rathaus. Die Herren um Bürgermeister Bernd Romanski und Kämmerer Robert Graaf ertrugen die karnevalistische Machtübernahme auch in diesem Jahr wieder mit Fassung, opferten ihren Krawatten und ließen sich nicht lange bitten, um mit den Mitarbeitern unten im Rathauskeller eine zünftige Party zu feiern.

