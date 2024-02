Angriffe auf ukrainische Partnerstadt: Wesel plant Hilfe

Wesel Kampfdrohnen haben Teile der Infrastruktur in Novomoskovsk zerstört, darunter die Versorgung eines Krankenhauses. Wie Wesel nun helfen will.

Schlimme Nachrichten erreichen Wesel aus der ukrainischen Stadt Novomoskovk: Russische Drohnenangriffe haben in den vergangenen Tagen wichtige Infrastruktureinrichtungen in der Solidaritätspartnerstadt zerstört. Im Rathaus wird jetzt nach Möglichkeiten gesucht, beim Wiederaufbau zu helfen.

Wie die Stadtverwaltung von Novomoskovsk in einem Schreiben schildert, ist der städtische Betriebshof inklusive der Fahrzeuge bei den zahlreichen Drohnenangriffen zerstört worden. Die Attacken galten vor allem der städtischen Infrastruktur, heißt es. Dabei wurden auch mehrere Stromaggregate getroffen, mit denen das Krankenhaus versorgt wird. Sie werden für wichtige Operationen benötigt, schreibt die ukrainische Stadtverwaltung. Im Osten und Süden der Ukraine kam es zuletzt immer wieder zu Angriffen mit Kampfdrohnen. Novomoskovsk liegt nur rund 100 Kilometer von der Front entfernt nahe der Großstadt Dnipro. In der Partnerstadt werden viele verletzte Soldaten behandelt, außerdem haben zahlreiche Menschen aus den umkämpften Gebieten dort Zuflucht gesucht. Das schilderte Bürgermeister Serhiy Rieznik im vergangenen Sommer bei seinem Besuch in Wesel.

Auch der Betriebshof der unkrainischen Partnerstadt Novomoskovsk wurde zerstört. Foto: Stadt Novomoskovsk

Die Sorge um die Partner in Novomoskovsk ist nun natürlich groß. Die Weseler Stadtverwaltung bemüht sich um Fördermittel, mit deren Hilfe die zerstörte Infrastruktur wiederaufgebaut werden kann. Wesel hat sich daher an die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit gewandt, teilt das Rathaus mit. Dort gebe es solche Förderprogramme, allerdings sei noch unklar, welche Summe für dieses Jahr zur Verfügung stehen wird, so Stadtsprecher Swen Coralic. Bereits im Sommer hat Wesel einen Hilfstransport in die Ukraine geschickt. Ob bei den Angriffen auch Wohngebiete getroffen wurden oder Menschen zu Schaden gekommen sind, ist noch nicht klar. Die Stadt wartet auf weitere Informationen.

Ukrainische Kinder kommen im Sommer nach Wesel

Das betrifft auch einen zweiten Aspekt der Zusammenarbeit: In den Sommerferien soll eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen aus Novomoskovsk eine unbeschwerte Zeit in Wesel verbringen können. Offen ist noch, wie viele junge Ukrainerinnen und Ukrainer anreisen werden. Erst dann kann die Stadt die Kosten abschätzen und konkrete Vorbereitungen zum Beispiel für die Unterbringung in die Wege leiten. Angedacht ist, dass Schülerinnen und Schüler aus Deutschkursen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern Wesel besuchen, vermutlich im Alter zwischen 12 und 16 Jahren. Eine Überlegung im Rathaus ist die Kooperation mit einem örtlichen freien Träger. Außerdem tauscht sich Wesel mit anderen Städten aus, etwa mit Münster: Dort konnten die Gastkinder am städtischen Ferienprogramm teilnehmen. Das könnte auch eine Option für Wesel sein.

Finanziert werden soll der Ferienaufenthalt aus Förderprogrammen. Auch erste örtliche Unternehmen haben ihre Unterstützung angeboten, zum Beispiel in Form von Freizeitangeboten. „Aber wir müssen erst abwarten, wie viele es werden“, so Coralic. Erst dann können die Planungen wirklich konkret werden.

Novomoskovsk will Namen ändern Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp verurteilt die russischen Angriffe auf die Solidaritätspartnerstadt scharf: „Ein feiger, menschenverachtender Akt! Der russische Aggressor zerstört die Infrastruktur, um die Menschen vor allem psychisch zu zermürben.“ In Novomoskovsk läuft derweil ein Verfahren zur Namensänderung der Stadt. Denn die Kommune heißt übersetzt Neu-Moskau – damit können sich die Menschen dort nicht mehr identifizieren. Ein neuer Ortsname ist bereits gefunden: Künftig soll die 70.000-Einwohner-Stadt Novosamarsk heißen, die Bezeichnung wird abgeleitet von dem Fluss Samara, an dem der Ort liegt.

