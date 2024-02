Wesel. Nach zwei Raubüberfällen in der Weseler Innenstadt gelingt der Polizei eine weitere Festnahme. Den Jugendlichen überführte eine geraubte Jacke.

Der Polizei ist im Zusammenhang mit mehreren Raubüberfällen in Wesel eine weitere Festnahme gelungen. Wie die zuständige Duisburger Staatsanwaltschaft und die Kreispolizeibehörde am Montag berichteten, konnte ein 17-Jähriger festgenommen worden, der an mindestens drei Überfällen beteiligt gewesen sein soll. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der Jugendliche wieder aus der Haft entlassen.

Mindestens drei Raubüberfälle gab es in Wesel innerhalb weniger Tag

Zunächst geriet der junge Mann ins Visier der Ermittler wegen der mutmaßlichen Beteiligung an zwei Taten in der Weseler Innenstadt am Karnevalssamstag, 10. Februar. Dabei vermeldete die Polizei in der vergangenen Woche die Festnahme eines weiteren 17-Jährigen aus Wesel, der bereits in Untersuchungshaft sitzt (die Details zu den Vorfällen stehen weiter unten im Text). Im Zuge dieser Ermittlungen stellte sich heraus, dass der nun kurzzeitig festgenommene Jugendliche noch an einem weiteren Überfall in der Feldmark beteiligt gewesen sein soll.

Diese Tat ereignete sich demnach am 7. Februar. Gegen 18.25 Uhr wurden ein 17-Jähriger und ein 15-Jähriger aus Hamminkeln, auf einem Schulhof an der Hamminkelner Landstraße von zwei Unbekannten mit einem Messer bedroht und aufgefordert, Bargeld herauszugeben. Einer der mutmaßlichen Räuber hielt dem 17-Jährigen dabei ein Messer an den Hals. Die Täter durchsuchten die Kleidung der Jugendlichen und einen Rucksack und erbeuteten eine Jacke sowie Bargeld. Anschließend flüchteten sie in Richtung Dorotheenpark.

Die Raubopfer konnten einen der Jugendlichen identifizieren. Dabei handelt es sich den nun festgenommen 17-Jährigen aus Wesel. Bei seiner Festnahme am Donnerstag, 15. Februar, und der Durchsuchung seiner Wohnung konnte die Jacke aufgefunden werden, die er dem Hamminkelner auf dem Schulhof geraubt hatte und die er bei den darauffolgenden Raubüberfällen am Berliner-Tor-Platz und der Windstege getragen hatte.

Raubüberfälle in Wesel: Hier schlugen die Jugendlichen an Karneval zu

Der erste Tatort bei den Überfällen am Karnevalssamstag war der Berliner-Tor-Platz in der Weseler Innenstadt. Dort wurden eine 17-Jährige und ein 18-Jähriger aus Hamminkeln gegen ein Uhr nachts von vier anderen Jugendlichen angesprochen. Doch so gewöhnlich, wie die Situation zunächst erschien, blieb sie nicht, berichtet die Polizei: „Unter dem Vorwand, nach einer Zigarette und einem Feuerzeug zu fragen, war dem 18-Jährigen von einem Jugendlichen aus der Gruppe heraus unvermittelt von hinten ein Messer an den Hals gehalten worden.“ Ein anderer aus der Gruppe forderte dann das Pärchen auf, seine Wertsachen herauszugeben. Die mutmaßlichen Täter erbeuteten schließlich ein bisschen Bargeld und einige Zigaretten und verschwanden dann in Richtung des Bahnhofs, heißt es von der Polizei weiter. Die Hamminkelner blieben unverletzt und erstatteten wenig später von zu Hause aus eine Anzeige.

Doch der Raubzug von zwei der tatverdächtigen Jugendlichen in dieser Nacht war noch nicht vorbei. Nur wenige Minuten nach der ersten Tat fielen sie erneut auf – dieses Mal an der Windsteege, einer Verbindung zwischen der Fußgängerzone und der Brandstraße auf der Rückseite des Kaufhofes. Dort sprachen die mutmaßlichen Räuber nach Angaben der Polizei einen 32-jährigen Mann aus Wesel an, erneut zückte einer der jungen Männer ein Messer und forderte den Weseler auf, ihm sein Bargeld auszuhändigen. Der zweite Verdächtige soll den Weseler mit einem Teleskopschlagstock bedroht haben. Die Jugendlichen erbeuteten erneut etwas Bargeld und flüchteten anschließend in Richtung der Brandstraße.(Lesen Sie auch: SEK-Einsatz in Wesel – Frau randalierte nicht zum ersten Mal)

Nach Raubüberfällen in Wesel hofft die Polizei auf Hinweise

Doch weit kamen sie nicht: Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und entdeckte die Verdächtigen am Kornmarkt, nach kurzer Flucht gelang dann die Festnahme vor der Stadtbücherei. Auch das bei den Taten verwendete Messer fanden die Polizisten, einer der mutmaßlichen Räuber hatte es in einem Blumenkübel gesteckt, wo es sichergestellt werden konnte. Bei dem Täter handelte es sich um einen 17-Jährigen aus Wesel, gegen ihn erließ ein Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft nun Haftbefehl. Bei der zweiten Person soll es sich um den im Nachhinein festgenommen Jugendlichen aus Wesel handeln. Unmittelbar nach dem Überfall war damals eine dritte Person aufgegriffen und wieder entlassen worden, sie hat laut Staatsanwaltschaft wahrscheinlich nichts mit den Überfällen zu tun. (Lesen Sie auch: Massives Polizeiaufgebot in Wesel – die Fotos vom SEK-Einsatz in der Innenstadt)

Laut den Ermittlern ist nicht auszuschließen, dass die Jugendlichen noch weitere Taten begangen haben. Die Polizei bittet Menschen, die ebenfalls Opfer geworden sind, sich bei einer beliebigen Polizeiwache zur Anzeigenerstattung zu melden. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den anderen Verdächtigen machen können, die am Berliner Tor zu der Gruppe des mutmaßlichen Täters gehörten. Sie sollen ebenfalls männlich und zwischen 16 und 18 Jahren alt sein. Einer von ihnen trug nach Angaben von Zeugen ein weißes T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei in Wesel unter 0281/1070 entgegen.

rku