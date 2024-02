Wesel. Die Parkplätze am Weseler Bahnhof waren am Sonntag gesperrt. Doch nicht alle Autofahrer hielten sich ans Parkverbot – sie erwarten hohe Strafen.

Dass der Park-and-Ride-Parkplatz am Weseler Bahnhof am Sonntag wegen Umbauarbeiten gesperrt werden musste, hatte sich offenbar nicht bei allen Autofahrerinnen und Autofahrern rumgesprochen. Trotz Vorab-Hinweisen (unter anderem durch einen Bericht der NRZ) und vor Ort aufgestellten Warnschildern, war es ein arbeitsreicher Tag für die Abschleppdienste. „Es mussten insgesamt 21 Fahrzeuge abgeschleppt werden, ansonsten hätten die Arbeiten nicht durchgeführt werden können“, berichtete Nicole Ruthert, Leiterin der Weseler Ordnungsbehörde am Montag.

Warum der Parkplatz am Bahnhof in Wesel gesperrt war

Für die betroffenen Fahrzeughalter bedeutet das jetzt eine saftige Rechnung: Denn neben dem Verwarngeld für das Stehen im Parkverbot von 40 Euro, kommen die Kosten für den Abschleppdienst hinzu. „Das sind mindestens 185 Euro“, sagt Ruthert und betont, dass auf das zeitweilige Verbot auf dem Parkplatz ausreichend mit Schildern hingewiesen worden sei. Immerhin hatten die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer auch ein bisschen Glück, denn die meisten Wagen konnten auf dem Gelände umgehoben werden, nur zwei wurden zum Parkplatz an der Rundsporthalle gebracht.

Hintergrund der Sperrung waren Arbeiten an einem neuen Sensorensystem auf dem Parkplatz. Wer sein Auto künftig am Bahnhof in Wesel abstellen möchte, kann bereits jetzt bequem von zuhause aus einsehen, ob ausreichend kostenlose Parkflächen zur Verfügung stehen. Dank moderner Sensoren wird in Echtzeit auf der Internetseite des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) angezeigt, ob ein Parkplatz frei ist.

Das „bewährte System“, das es bereits auf dem Parkplatz „Richelswiese“ gibt, werde nun auf weiteren Park-und-Ride-Parkflächen am Bahnhof ausgeweitet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Wesel. Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 70.000 Euro, der Umbau wird komplett vom VRR gefördert. Der Einbau der Bodensensoren dauert einen Tag. Klappe alles nach Plan, könne bereits in dieser Woche die neue Technik genutzt werden, so die Stadt weiter. Trotz der Falschparker konnten die Arbeiten weitgehend abgeschlossen werden konnten, hieß es von der Stadtverwaltung am Montag. Lediglich bei zwei Parkflächen muss die zuständige Fachfirma noch mal ran. In den nächsten Tagen soll das System dann an den Start gehen.

