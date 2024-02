Hamminkeln. Immer wieder scheitern kommunale Vorstöße zu Tempo 30 auf Straßen an übergeordneten Stellen. Auch in Hamminkeln gibt es diese Fälle.

Tempo 30? Gerade bei einigen Ortsdurchfahrten in den Hamminkelner Ortsteilen fordern immer wieder Bürger und Parteien diese Geschwindigkeitsbegrenzung und scheitern mit schöner Regelmäßigkeit. Nicht, weil die eigene Verwaltung etwas gegen weniger Tempo auf der Straße hat, sondern weil sie schlicht und ergreifend nicht das Sagen hat. In Hamminkeln entscheidet häufig Straßen NRW über Tempo 30.

Ein klassisches Beispiel, an dem sich schon viele Parteien die Zähne ausgebissen haben, ist die Weberstraße in Dingden. Die schlängelt sich von Kreisverkehr zu Kreisverkehr einmal am Dorfkern entlang, ist oft schmal und unübersichtlich durch einige Biegungen im Straßenverlauf. Die Bürgersteige erinnern teilweise an schmale Fußpättken.

Im Juni 2020 forderten die Hamminkelner Grünen mit einem Fahrradcorso Tempo 30 an der Weberstraße. © FUNKE Foto Services | Lars Fröhlich

Zwar gibt es keine gesetzlich vorgeschriebene Mindestbreite für einen Gehweg in Deutschland. Allerdings empfiehlt die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) eine Breite von 2,50 Metern, an der sich in der Regel auch die Stadtplaner halten. Nur, dass der Platz an einigen Bereichen der Weberstraße für 2,50 Meter schlicht und ergreifend nicht vorhanden ist. Dazu kommt noch die Ludgeri-Grundschule, die direkt an der Weberstraße liegt.

Zuletzt scheiterte die CDU in Mehrhoog

Ein weiterer „Klassiker“ ist die Bahnhofstraße in Mehrhoog. Auch hier gab es in all den Jahren von verschiedenen Parteien immer wieder Vorstöße, das Tempo auf 30 Kilometer pro Stunde reduzieren. Vor allem die Situation rund um die Einmündung Hogefeldstraße. Hier liegt auf der einen Seite die Apotheke und ein Ärztehaus sowie ein kleines Einkaufszentrum. Auf der anderen Seite an der Hogefeldstraße liegt das Kursana-Seniorenzentrum. Doch Straßen NRW sah bisher nicht die Notwendigkeit für eine Geschwindigkeitsreduzierung und lehnte bisher immer ab.

Unfälle in 2023 An der Bahnhofstraße in Mehrhoog zählte die Polizei im Jahr 2023 insgesamt sechs Unfälle, die statistisch erfasst wurden. Kleine Blechschäden werden nicht mitgezählt. Alle Unfälle ereigneten sich nach Angaben der Kreispolizei Wesel zwischen den Hausnummer 43 und 77. Keiner von ihnen war auf die Unfallursache „Geschwindigkeit“ zurückzuführen. In Dingden an der Weberstraße zwischen den beiden Kreisverkehren waren es vier Unfälle im gleichen Zeitraum. Auch hier spielte überhöhte Geschwindigkeit keine Rolle. auf

Zuletzt biss sich die CDU Mehrhoog die Zähne an den Vorschriften aus. Die Christdemokraten hatten einen Prüfantrag gestellt, ob auf der Rheinstraße und der Bahnhofstraße nicht die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert werden könnte. „Nein“, hieß es Ende Januar, denn es gebe keine besondere Gefahrenlage aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse, das Unfallgeschehen sei unauffällig und übermäßig gerast werde auch nicht.

Beiden Straßen ist gemein, dass sie Landesstraßen sind. Sowohl Bahnhof- als auch Weberstraße sind Teil der L 602 und fallen damit in die Zuständigkeit von Straßen NRW. Die Behörde der Landesverwaltung stellt sich prinzipiell auf den Standpunkt, dass eine Landesstraße die gesetzliche Aufgabe hat, regionale Verkehre leistungsfähig im vorhandenen Straßennetz zu führen. Das sei bei Tempo 30 nur bedingt möglich. Es gibt allerdings auch Ausnahmen von der Regel. An der Hauptstraße in Ringenberg, die ebenfalls Teil der L 602 ist, gibt es – zumindest zeitlich begrenzt – eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30.

Mittlerweile haben sich bundesweit mehr als 1000 Kommunen der Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden“ angeschlossen, die vom Bund fordert, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts anordnen können, wo sie es für notwendig halten. Bislang schränkt allerdings das Straßenverkehrsrecht die Flexibilität der Kommunen, solche Maßnahmen angemessen und auf die örtlichen Problemlagen bezogen anordnen zu können, noch erheblich ein. Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen ist nur für wenige konkret definierte Ausnahmetatbestände zulässig, die zudem umfassend begründet werden müssen. Wesel ist bereits Mitglied der Initiative, Hamminkeln noch nicht.