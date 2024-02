Wesel. Mitte März wird wieder „Wesel räumt auf“ veranstaltet. Wer mitmachen möchte, sollte sich vorab kurz bei der ASG melden. Die Infos im Überblick.

In diesem Jahr organisiert der ASG wieder die beliebte Frühjahrsputzaktion „Wesel räumt auf“. Alle Weselerinnen und Weseler sind herzlich dazu eingeladen, sich am Samstag, 16. März, für eine saubere Stadt zu engagieren, schreibt der kommunale Entsorgungsbetrieb in seiner Einladung.

Damit der ASG ausreichend Material wie zum Beispiel Müllgefäße, Container, Handschuhe und Abfallzangen bereitstellen kann, werden alle Interessierten geben, sich vorab bei Pia Wissing unter der Telefonnummer 0281/163933250 oder per Mail an presse@asgwesel.de zu melden. Alternativ kann man das ausfüllbare PDF-Dokument nutzen, das unter www.asg-wesel.de aufrufbar ist. Nach der Aktion sind alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Betriebshof des ASG, Werner-von-Siemens-Straße 15, eingeladen für einen gemeinsamen Austausch mit einer kleinen Stärkung.