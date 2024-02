Hamminkeln. Die Familie Kloster-Kraul lud zu netten Gesprächen bei Wein und Käse ein. Die Resonanz war hervorragend, es sind schon weitere Termine bekannt.

Ein deutsch-niederländisches Stimmengewirr empfing die Besucher am Sonntag in der Eventhalle des Weinkontors Kloster-Kraul. Käse und Wein ließen sich die Gäste – eingerahmt von lebhaften Unterhaltungen an Stehtischen und Tischen – unter anderem schmecken. Dazwischen die Familie Kloster-Kraul sowie Eventmanager Jan ter Haar mit strahlenden Gesichtern. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass die Veranstaltung so gut angenommen wird“, freute sich Winzer Eckhard Kloster, der in Wertherbruch seine Weine aus dem rheinhessischen Hügelland vermarktet und nun eine neue Idee in die Tat umsetzt.

Und die wurde im nahen Aalten in den Niederlanden „geboren“ – vor gut einem Jahr, als er mit seiner Frau zum Aaltener Weinfest eingeladen war. Was er nicht wusste: Aalten liegt nur 20 Kilometer von Wertherbruch entfernt. „Ich dachte, wir fahren zwei Stunden und packte entsprechend Proviant ein“, erinnerte sich der Winzer. Das Fest habe ihn begeistert: „Auch wenn ich da nur mit EC-Karte bezahlen konnte.“ Die hatte er an dem Tag nämlich nicht dabei. Das Gespräch mit Eventmanager Jan ter Haar begeisterte ihn noch mehr. „Getragen von der Sympathie, die mir und meiner Frau dort begegnet ist, haben wir den Entschluss gefasst, gemeinsam mehr grenzübergreifende Events anzubieten“, so Kloster.

Für ihn sei das, nebenbei bemerkt, auch eine Art Völkerverständigung. „Sich bei schönen Festen zu begegnen ist sinnvoller als jede Diskussion“, findet er. Dieser Meinung schließt sich Jan ter Haar an, der berichtet, dass es im Grenzbereich durchaus immer noch hier und da Vorbehalte gegen Deutsche gebe. Aber: „Deutschland ist schön, Holland ist schön – aber die Menschen, die an der Grenze leben, kennen so vieles voneinander gar nicht“, stelle er immer wieder bei seinen Events fest. Mittlerweile habe er auch eine Kooperation mit dem Hamminkelner Musiker und Konzertveranstalter Marco Launert. Gemeinsam sollen grenzüberschreitende Projekte entstehen. „Wir hoffen hier auf eine Förderung der Euregio“, sagt er.

Weitere Veranstaltungen im Weinkontor sind geplant

„Ich finde es schön, dass wir hier ein gemeinsames Programm aufgebaut haben,“ betonte ter Haar beim Weinkontor. Begrüßt wurden die Gäste mit einem leckeren Gläschen Wein, waren dann eingeladen zum Flanieren und Verkosten am Stand des Direktvermarkters „Groentekwekerij & Landhandel Smits“. Hier gab es leckeren Käse und Wurstwaren vom Betrieb „Hof Slütter“. Erika Dick zum Beispiel erfuhr nebenbei auch, was „jong“ und „belegen“ heißt. „Jong erklärt sich von selbst“, sagte sie. „Und belegen bedeutet gereift“, erklärte Inhaber Pit, der an diesem Nachmittag viel zu tun hatte. Was er auch anbietet: „De lekkerste Borrelsnack uit de Achterhoek“. Aus Kürbiskernen - süß und pikant.

Mike Sicking aus Rhede war begeistert und kaufte ein: Kürbiskernöl, Kürbiskerne und Käse. „Eine tolle Veranstaltung, so etwas sollte man öfter machen“, lautete sein Resumee – und ein Wunsch, der auch erfüllt wird. Denn Kloster hatte beim Weinfest in Aalten einen fantastischen Frauenchor gehört, sagt er. Und weil Musik eben keine Grenzen kennt, wird dieser gemeinsam mit einem Chor aus Loikum am 23. Juni in der Eventhalle des Weinkontors Kloster-Kraul zu hören sein.

Doch vorher geht es um grenzenlosen Biergenuss – am 9. März von 16 bis 22 Uhr. Zur Verkostung stehen Biere aus den Niederlanden und vom Niederrhein zu Flammkuchen aus der Kloster-Kraul-Küche. Und am Sonntag, 14. April, werden Leo Masselink vom „Wijngoed Montferland“ und Eckhard Kloster den Gästen von 15 bis 20 Uhr reinen Wein einschenken. Dazu gibt es eine Auswahl weinaffiner Käsesorten. Am 1. Mai laden die Veranstalter dann noch zu einem grenzenlosen Genuss von Musik für Jung und Alt ein.