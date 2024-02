Wesel. In der Feldmark haben Martin Hoffmann und Simon Winkler einen Automatenkiosk („Weseler Späti“) aufgestellt. Welche Waren sie anbieten.

Wie sich die Zeiten ändern: In dem Haus an der Hamminkelner Landstraße 48 begann für viele Weseler früher gedanklich ihr Urlaub, denn in dem Reisebüro wurden Touren in ferne Länder vermittelt. Seit einiger Zeit kann man in diesen Räumen zwar keine Reise mehr buchen, sich jedoch kulinarisch in ferne Länder „entführen“ lassen. Chips aus Mexiko, japanische Fanta und amerikanische Süßigkeiten – in dem neuen Automatenkiosk „Weseler Späti“ haben die Kunden eine Auswahl unter rund 250 verschiedenen Artikeln aus diversen Ländern.