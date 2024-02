Hamminkeln. Präsident Dirk Bolland möchte sein Amt zur Verfügung stellen, einen Stellvertreter gibt es bei den Mehrhooger Bürgerschützen nicht.

Der Bürgerschützenverein Mehrhoog sucht einen neuen Vorsitzenden. Der amtierende Präsident Dirk Bolland will auf absehbare Zeit den Vorsitz abgeben. Einen Stellvertreter gibt es bereits seit einem Jahr nicht mehr. Nun suchen die Schützen händeringend einen potenziellen Nachfolger.

„Wir laden alle Mitglieder herzlich ein, an dieser Versammlung teilzunehmen und über die Zukunft des Vereins mitzuentscheiden! Gemeinsam sind die Bürgerschützen eine starke Gemeinschaft nach dem Motto: ‚Wenn Jung und Alt zusammenstehen, wird der Verein nicht untergehen‘“, schreibt der Vorstand.

Mitglieder in Mehrhoog sollen sich Gedanken machen

Der neue Mann an der Vereinsspitze soll möglichst gut eingearbeitet werden, wenn er ins Präsidentenamt startet. Nun ruft der Vorstand alle Mitglieder auf, sich bis zur Jahreshauptversammlung am Sonntag, 25. Februar, Gedanken über mögliche Kandidaten zu machen. Die Versammlung startet um 18 Uhr in der Ehrenamtskneipe Pollmann, Bahnhofstraße.

Auch andere wichtige Themen werden auf der Tagesordnung stehen, darunter Berichte über vergangene Aktivitäten, Finanzberichte und geplante Veranstaltungen für das kommende Jahr.