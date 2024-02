Wesel. Vorschläge für den Integrationspreis können eingereicht werden. Wer die Auszeichnung bekommen könnte und worauf sich Preisträger freuen dürfen.

Wer soll den Integrationspreises 2024 der Stadt Wesel erhalten? Bürgermeisterin Ulrike Westkamp, Cihan Sarica (Vorsitzender des Integrationsrats), Simone Stackebrandt (Nispa) und die Integrationsbeauftragte der Stadt Wesel, Lotte Goldschmidtböing, haben jetzt dazu aufgerufen, Vorschläge einzureichen.

Vorgeschlagen und ausgezeichnet werden Personen oder Gruppen, die sich in Wesel in besonderer Weise für ein gleichberechtigtes und friedliches Miteinander in der Gesellschaft eingesetzt und so um die Integration verdient gemacht haben. Damit sollen gleich mehrere Ziele erreicht werden: Das „gedeihliche Miteinander und gegenseitige Akzeptanz“ aller Weseler Bürgerinnen und Bürger soll gefördert, die Bedeutung der Integration herausgestellt, das Engagements im Bereich Integration gewürdigt sowie das Bewusstsein für Akzeptanz und Toleranz geschärft werden.

Bis zum 26. April können noch Vorschläge eingereicht werden

Vorschläge können bis Freitag, 26. April, eingereicht werden, die Entscheidung über den Preisträger soll dann in der Sitzung des Integrationsrates am 22. Mai fallen. Verliehen wird die Auszeichnung im Rahmen der Interkulturellen Tage am Freitag, 23. August. Bewerbungen sind möglich bei der Geschäftsstelle des Integrationsrates der Stadt Wesel, Herzogenring 34. Dort gibt es auch telefonisch unter 0281/203-2371 weitere Infos.

Der erste Integrationspreis würde übrigens im Jahr 2009 an den Verein Flüchtlingshilfe Wesel verliehen, im vergangenen Jahr erhielt Doris Kusmanov,für ihr jahrelanges Engagement in vielen Bereichen der Integration von Menschen, diese Auszeichnung. Die Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe (Nispa) unterstützt den Integrationspreis, in diesem Jahr beträgt das Preisgeld 1000 Euro.