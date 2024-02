Hamminkeln. Der Parkplatz am Sportplatz an der Bergstraße wird wie schon 2016 zur Wohnraumanlage mit Containern. So verlief der Infoabend im Ratssaal.

So wie am Montagabend kann es eben auch ablaufen im voll besetzten Ratssaal. Sachlich und fachlich statt emotional und aufgeheizt. So war der Infoabend zum Thema Container-Standort für Flüchtlinge in Brünen nach einer knappen halben Stunde auch schon wieder beendet. Weil aus dem Auditorium keine Grundsatzfragen nach dem Warum kamen, sondern nur nach dem Wie.