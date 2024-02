Wesel/Schermbeck. Die Postbank will in Partner-Filialen der Post ihre Angebote bald nicht mehr anbieten – das hat Folgen für Standorte in Schermbeck und Wesel.

Laut einem Bericht des Handelsblattes will die Deutsche Bank das Angebot von Finanzdienstleistungen bei ihrer Tochter Postbank in sogenannten Partnerfilialen der Post aufgeben. Deutschlandweit betrifft das rund 1800 Standorte, dazu gehören zum Beispiel Schreibwarenläden oder andere Einzelhändler. Dort können Kundinnen und Kunden unter anderem Geld abholen oder einen Kontoauszug ziehen. Betroffen von der Kürzung sind auch die Partnerfilialen in Wesel an der Hamminkelner Landstraße 9 und in Schermbeck an der Mittelstraße 86. Dort werden laut einer Sprecherin der Deutschen Post derzeit noch einzelne Postbankleistungen angeboten.

„Kunden führen durch die fortschreitende Digitalisierung finanzielle Transaktionen zunehmend online durch und der Anteil bargeldloser Zahlungen steigt. Daher wird die Postbank ihr Angebot an Finanzdienstleistungen in Partner-Filialen der Deutschen Post schrittweise bis Ende 2025 einstellen“, begründet die Sprecherin auf Anfrage der NRZ diesen Schritt. „Es handelt sich um eine Entscheidung der Postbank, auf die wir keinen Einfluss haben. Wir kommen auf die entsprechenden Partner-Filialen zu gegebener Zeit zu.“ Das Angebot von Postdienstleistungen in den Partner-Filialen bleibe unverändert, betont das Unternehmen. Auch bei der Postbank-Filiale am Berliner Tor sind derzeit keine Änderungen geplant.

rku