Hamminkeln. Zweimal musste der Löschzug Hamminkeln zur Friedhofstraße ausrücken. Beide Male stand Wasser im Keller und bedrohte Hab und Gut.

Zweimal musste der Löschzug Hamminkeln der Feuerwehr am Montagabend zu einem Einsatz an die Friedhofstraße ausrücken. Beide Male, 17.23 Uhr und 22.58 Uhr, drang massiv Wasser in einen Keller ein und gefährdete erhebliche Sachwerte.

Um das Wasser aus dem Keller zu bekommen, setzten die Feuerwehrleute mehrere Tauchpumpen und Dichtkissen ein. Nach insgesamt fünf Einsatzstunden übergaben sie die Einsatzstelle an die Verwalter des Hauses und rückten gegen 1 Uhr wieder ins Gerätehaus ein. Es waren insgesamt 21 Kräfte am Einsatz beteiligt.