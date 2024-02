Wesel/Schermbeck/Hamminkeln. Die beste Zeit für Trödelmärkte unter freiem Himmel startet: Einige Veranstaltungen in Wesel, Schermbeck und Hamminkeln sind schon terminiert.

„Trödelmärkte in Wesel zählen zu den beliebtesten Märkten am Niederrhein“, sagt Organisator Rainer Maria Vogt aus Wesel, der schon seit 1987 mit seiner Frau Elke in der Hansestadt und Umgebung die Märkte organisiert. Diese hätten Attraktivität in den Jahrzehnten nichts verloren haben, so die Expertin: „Trödelmärkte sind meine Leidenschaft und mein Lebensmittelpunkt“, sagt die 67-jährige Veranstalterin, die früher gerne selber nach Schätzchen und Schnäppchen Ausschau gehalten hat. „Ich habe schon Brillanten und Gold entdeckt“, berichtet Elke Vogt, die das „Trödel-Gen“ an ihren Sohn Sven Vogt weitergegeben hat, der quasi auf Trödelmärkten aufgewachsen ist. Der 51-Jährige tritt mittlerweile selber als Veranstalter auf, so etwa beim Herbsttrödel in der Weseler Innenstadt.

Elke Vogt: „Die ,Schmuckgeier‘ werden von uns verscheucht“

Familie Vogt organisiert nicht nur den Aufbau der Stände, sondern schaut nach dem Rechten bei ihren jährlich rund 250 Märkten, wie Elke Vogt erläutert: „Manchmal kommen schon weit vor dem offiziellen Beginn die ,Schmuckgeier‘ und stören die Anbieter beim Aufbauen. Dann gehen wir dazwischen und schicken die erstmal wieder weg“, erläutert die Fachfrau, die nach wie vor Spaß an Trödelmärkten hat: „Ich finde das ein wunderschönes Hobby. Es macht doch Spaß nach Schnäppchen Ausschau zu halten.“ Weitere Informationen, auch zur Anmeldung, gibt es unter www.vogt-nrw.de oder telefonisch unter 0281/89151.

In den nächsten Wochen und Monaten stehen in Wesel und Umgebung wieder viele Veranstaltungen an, wir geben eine Übersicht der Termin – ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Der nächste Trödelmarkt auf dem Rathausplatz an der Weseler Straße 2 in Schermbeck läuft am Sonntag, 3. März, von 11 bis 17 Uhr. „Klein, aber fein. Hier wird noch getrödel“, heißt es vom Veranstalter Vogt. Immer am ersten Sonntag im Montag wird dann hier getrödelt, also danach am 7. April, 0dann am 5. Mai, am 2. Juni sowie am 7. Juli.

Wesel: „Uschis Trödel“ in Obrighoven ist schon Kult

Im März steht dann in Wesel ein ganz spezieller Markt auf dem Plan: Er gehört zu den beliebtesten Märkten für Schnäppchenjäger in Wesel und ist fast schon legendär: „Uschis Trödel“ auf dem Gelände des Gemeindehauses St. Antonius am Sankt-Antonius-Weg 11 in Obrighoven. Am Samstag, 16. März, und Sonntag, 17. März, ist die nächste Ausgabe des Trödelmarktes geplant. Geöffnet ist er dann am Samstag von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 16 Uhr, so Organisator Winfried Wollgarten

Ganz viel Platz hat der Markt auf dem Globus-Parkplatz an der Rudolf-Diesel-Straße 7 in Wesel, der am Sonntag, 17. März, angeboten wird. Dieser Markt wird vom Veranstaltungsbüro Stefan aus Duisburg organisiert, das seit über 40 Jahren Kram- und Trödelmarkte in NRW auf die Beine stellt. Von 11 bis 18 Uhr darf dann nach Herzenslust getrödelt werden. Ein weiterer Termin auf dem Globus-Parkplatz steht schon fest: Am Sonntag, 25. Mai, sind dort ebenfalls von 11 bis 18 Uhr Schäppchenjäger unterwegs.

Renate und Günter Jansen an ihrem Stand auf dem Trödelmarkt während der PPP-Tage in Wesel. © FUNKE Foto Services | (Archivfoto) Lars Fröhlich

Und es gibt weitere Second-Hand-Märkte: So wie den Frühlingströdel, zu dem Wesel-Marketing in die Fußgänzergone beim Frühlingsfest am Sonntag, 7. April, von 11 bis 18 Uhr einlädt. In dem gleichen Zeiträum läuft am Sonntag, 15. September, der Herbsttrödelmarkt in der Weseler Innenstadt. Außerdem wird es am Sonntag, 4. August, im Rahmen der PPP-Tage auf der Fischertorstraße einen riesigen Trödelmarkt geben. Für diese drei Märkte ist Wesel-Marketing zuständig – Ansprechpartnerin ist Sonja Christ (0281/2032650).

ASG-Trödelmarkt an der Rundsporthalle in Wesel hat schon Tradition

Im Industriegebiet „Am Schornacker“ nahe der Bundesstraße 58 läuft ein Flohmarkt-Trödelmarkt am Sonntag 21. April, von 11 bis 18 Uhr, den die Kempener Firma WMV-Märkte (Beenens Trödelmärkte, Telefon 02152-1591) organisiert. Eine Wiederholung ist dort am Sonntag 23. Juni, ebenfalls von 11 bis 18 Uhr geplant. Jedes Jahr im Sommer startet der Second-Hand-Markt des Weseler Abfallentsorgers ASG auf dem Parkplatz an der Rundsporthalle – in diesem Jahr am Samstag, 15. Juni. Ob gebrauchte Kleidung, Möbel, Bücher: Der Second-Hand-Markt bietet für jeden Trödelliebhaber viele Möglichkeiten zum Stöbern. Anmeldungen sind nur am 27. März beim ASG möglich.

In Hamminkeln wird am 25. August getrödelt

In Hamminkeln gibt es keine riesigen Trödelmärkte, jedoch bietet die Hamminkelner Werbegemeinschaft (HWG) zum Stadtfest am 25. August einen Kindertrödelmarkt auf dem Parklpatz bei Rewe an der Raiffeisenstraße an. Von 11 bis 18 Uhr könne dort bei gutem Wetter an „gut 20 Ständen“ überwiegend Ware für Kinder- und Jugendlliche gefunden werden, gibt Philip Terörde, der HGW-Vorsitzende bekannt.