Wesel. Die Bagelstraße in Wesel ist in einem schlechten Zustand. Die CDU sieht große Gefahren für Radfahrer und fordert eine Verbesserung.

Die CDU-Fraktion fordert eine Ausbesserung der beschädigten Fahrbahn auf der Bagelstraße in Wesel. „Bereits mehrmals wurden wir von Bürgerinnen und Bürgern vom Fusternberg und aus Obrighoven angesprochen, die sich über den Zustand der Bagelstraße als Fahrradstraße ärgern“, schreiben die Christdemokraten in einem Antrag an die Verwaltung.

Radfahrerinnen und Radfahrer beschweren sich laut CDU über die schlechte Fahrbahnoberfläche, insbesondere am Straßenrand. „Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es sehr gefährlich dem Straßenrand nah zu kommen, besonders natürlich bei Gegenverkehr“, schreibt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Reinhold Brands weiter. Wer da zur Seite ausweichen müsse, laufe Gefahr zu stürzen. Die Fraktion bittet die Verwaltung jetzt darum, den Zustand von den zuständigen Stellen überprüfen und verbessern zu lassen. (Lesen Sie auch: Wesel setzt den Rotstift bei Straßensanierungen an)