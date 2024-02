Hamminkeln. Hamminkeln befindet sich weiterhin in der vorläufigen Haushaltsführung, weil der Haushalt noch nicht verabschiedet ist. Das hat Folgen.

Eine finanzielle Unterstützung für den Bürgerbusverein Mehrhoog? Oder für die eine oder andere Kita? Eine Fortsetzung der Ringenberger Kulturtage? All das ist Stand jetzt nicht möglich. Denn Hamminkeln befindet sich in der vorläufigen Haushaltsführung, da der Haushalt immer noch nicht verabschiedet ist. Was bedeutet: Es dürfen keine Zahlungen geleistet werden für Projekte, die noch nicht begonnen wurden und für die es noch keine Zusagen gab. Es können nur die fortgeführt werden, die bereits begonnen wurden – wie der Neubau der Grundschule. Alles andere ist erst einmal auf Eis gelegt – eben bis es eine gültige Haushaltssatzung gibt.