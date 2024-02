Wesel. Im Baby Doll am Kornmarkt in Wesel wird wieder die Ü40-Party gefeiert. Die wichtigsten Infos zum Termin und dem Eintrittspreis im Überblick.

Die Ü40-Party im Baby Doll startet ins Jahr 2024. Am Samstag, 9. März, sind wieder alle Feierwütigen über 40 eingeladen, im Nachtclub am Kornmarkt in Wesel ausgelassen zu feiern. Gespielt wird bei der Party ein Musikmix von den 80er bis heute. Los geht es um 21 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro und beinhaltet zwei Freigetränke. Die Karten gibt es im Vorverkauf beim WE Kiosk an der Grünstraße 2 oder online bei Eventim.

