Wesel. Die Haushaltslage hat Folgen für Kinder in Wesel: Das Budget für die Spielplätze wird praktisch gestrichen. Nicht nur ein Neubau wird verschoben.

Die angespannte Haushaltslage der Stadt hat Folgen für die Kinder in Wesel: Der Jugendhilfeausschuss hat mit den Stimmen von CDU, FDP und SPD in seiner jüngsten Sitzung beinahe die vollständige Streichung der Mittel für Kinderspielplätze auf den Weg gebracht. Statt der eigentlich für 2024 vorgesehenen Summe von 314.000 Euro stehen jetzt nur noch vier Euro im städtischen Budget zur Verfügung. Der symbolische Wert von jeweils einem Euro bleibt auch nur deshalb übrig, damit die vier betroffenen Posten für die nächsten Jahre im Haushaltsplan verbleiben können. Faktisch wird es für die Spielplätze in Wesel also kein Geld geben in diesem Jahr.