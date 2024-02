Hamminkeln. Nach Brünen informierte die Stadt auch die Hamminkelner über zwei Standorte für Flüchtlinge. An beiden werden Container aufgestellt.

Zwei Standorte für Flüchtlingsunterkünfte hat die Stadt am Mittwochabend im Ratsaal bei einer Bürgerinformation für den Stadtteil bekannt gegeben. Ein Grundstück liegt an der Industriestraße in Nähe des Bauhofs. Der zweite Standort ist in Hamminkeln wohlbekannt: Es ist der Daßhorst, wo bereits seit 2016 Container für die Unterbringung von Flüchtlingen stehen.