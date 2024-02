Wesel. In den großen Ferien schon was vor? Die Anmeldung zur Betreuung während der Sommerferien im Offenen Ganztag startet. So ist der Ablauf in Wesel.

Bereits nach den Herbstferien im vergangenen Jahr konnten Eltern in Wesel den Betreuungsbedarf ihrer Kinder am Offenen Ganztag anzeigen. Jetzt startet in Kürze die offizielle Anmeldung für das Angebot in den Sommerferien im Weseler Rathaus. Am Samstag, 16. März, können Kinder im Rathausfoyer von 8 bis 12 Uhr angemeldet werden. Darüber hinaus können Mädchen und Jungen vom 18. bis 28. März im Rathausanbau, Zimmer 235, montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr und montags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr, angemeldet werden.

Wichtig ist nach Angaben der Stadt, dass die Eltern im Vorfeld zur Anmeldung bereits Kontakt zum Offenen Ganztag aufgenommen haben und dort ihren Betreuungsbedarf aufgezeigt haben, heißt es in einer Mitteilung. Die Anmeldeunterlagen können unter www.wesel.de/Ferienbetreuung heruntergeladen werden.

Dieses Ferienangebot richtet sich an Weseler Kinder vom Schuleintritt bis zum Ende der Grundschulzeit, die ansonsten nicht am Offenen Ganztag oder an die Übermittagsbetreuung angebunden sind. Die Betreuung der Kinder erfolgt ortsnah an der jeweiligen Grundschule. „Die Betreuerinnen und Betreuer haben viel Erfahrung bei der Gestaltung von bunten und abwechslungsreichen Ferien und verwandeln die Grundschulen, getreu des jeweiligen Mottos, in eine neue Welt. Die Betreuungszeit erstreckt sich über drei Wochen und richtet sich nach der Öffnungszeit des Offenen Ganztages“, so die Stadt Wesel in ihrer Mitteilung.

Der Teilnahmebeitrag muss bei der Anmeldung bezahlt werden. Inklusive Mittagessen gelten 130 Euro bei einzeln gemeldeten Kindern, 90 Euro je Kind bei zwei Geschwisterkindern, 80 Euro je Kind bei drei oder mehr Geschwistern sowie 50 Euro je Kind bei Sozialleistungsbezug. Wer Fragen hat oder mehr erfahren möchte, kann sich telefonisch an Sandra Scharnberg vom Team Kinder- und Jugendförderung unter 0281/2032567 wenden.