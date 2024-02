Wesel. Den Hohe-Mark-Steig gibt es schon länger, bald könnte ein weiteres Angebot mehr Touristen nach Wesel locken. Was genau und wo geplant ist.

Schon seit einigen Jahren lockt der Hohe-Mark-Steig Wandertouristen nach Wesel. Dahinter steht der Naturpark Hohe Mark, der sein touristisches Angebot nun ausbauen will. Entstehen sollen künftig sogenannte „Erlebnisräume“ – einer davon ist in Wesel geplant. Im Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing stellte Dagmar van der Linden, Geschäftsführerin der städtischen Marketinggesellschaft, am Mittwoch das Grundkonzept vor.

Mit den Erlebnisräumen sollen den Gästen kleinräumige Angebote mit spezifischen Themenschwerpunkten gemacht werden. Themen und Produkte vor Ort werden thematisch gebündelt und gemeinsam vom Naturpark vermarktet. Angebote in den Kommunen sollen im Kontext des Naturparks entstehen. Das Ziel: Mehr Gäste von außerhalb in den Gebieten, die länger dort bleiben, genauso sollen aber auch Einheimische vom Freizeitangebot angesprochen werden. Eingebunden in die Entwicklung sind die Kommunen, der Regionalverband Ruhr und der Naturpark.

In Wesel soll ein Erlebnisraum entwickelt werden, der die Bislicher Insel, die Lippemündung, Diersfordt sowie Bislich umfasst. Eingebunden werden könnte zum Beispiel die Storchen-Fahrradroute durch Bislich. Die SPD regte im Ausschuss zudem an, auch das Thema Kiesabbau einzubinden. Noch befindet sich die Idee aber in der Projektphase. Eine erste Arbeitsphase, aus der ein umfassendes Maßnahmenprojekt für eine weitere Qualifizierung der Räume hervorgehen soll, steht in diesem Jahr an. Erste Vorbereitungen für das Projekt wurden bereits Ende 2023 durchgeführt. Der Naturpark möchte sich im Herbst um Fördermittel bewerben, Wesel Marketing will sich an der Konzeption beteiligen. Der Ausschuss sprach sich einstimmig dafür aus, dass die Stadt eine Vereinbarung zur Vorbereitung der Erlebnisräume unterzeichnet.