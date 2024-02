Wesel. Die Straße am neuen Kombibad am Rhein in Wesel muss nach den dortigen Bauarbeiten saniert werden. Hier ist noch wochenlang kein Durchkommen.

Im Zuge der Bauarbeiten des Kombibads am Rhein in Wesel kommt es jetzt zu Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich: Die Straße Römerwardt beziehungsweise Rheinpromenade ist zwischen dem Parkplatz und dem Yachthafen gesperrt. Hier muss die Fahrbahn saniert werden.

Die Straßendecke ist bereits seit einigen Tagen aufgerissen und die Durchfahrt durch Absperrungen blockiert, Autos kommen also ohnehin nicht hindurch. Aber auch für Fußgänger und Radfahrer ist der Weg gesperrt, das betrifft auch Spaziergänger mit Hund, die zur Hundeauslauffläche wollen.

Noch bis Ende März sollen die Bauarbeiten andauern, erläutert Stadtsprecher Swen Coralic auf Anfrage der NRZ. Grund für die Straßensanierung: Die schweren Maschinen, die für den Bau des Schwimmbades und des Parkplatzes an der Rheinpromenade benötigt wurden, mussten zur Baustelle immer den Weg zur Römerwardt nehmen. Sie werden nun nicht mehr benötigt und die Straße kann repariert werden.