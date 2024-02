Wesel. Die Gewerkschaft Verdi will Druck machen auf die Postbank – und ruft auch in Wesel zum Streik auf. Welche Auswirkungen das haben könnte.

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Freitag, 23. Februar, die Beschäftigten vieler Postbankfilialen in Nordrhein-Westfalen zum Streik auf. Der Aufruf gilt auch für den Standort des Unternehmens am Berliner Tor in Wesel. Wie die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung schreibt, sei der Auftakt der Tarifverhandlungen mit der Postbank „enttäuschend“ verlaufen. Deswegen greift Verdi nun zum Mittel des Streiks, um den Druck auf die Arbeitgeber-Seite zu erhöhen.

Nach den Streiks zu Beginn und Mitte dieser Woche in Köln, Bonn, Essen und Dortmund werden jetzt ausgewählte Filialen in Nordrhein-Westfalen bestreikt. Beschäftigte der Filialen Mönchengladbach Rheydt, Düsseldorf Holthausen, Düsseldorf Arcaden, Gelsenkirchen Husemannstraße, Gelsenkirchen-Buer, Remscheid, Coesfeld, Gronau, Wesel, Köln Nippes, Köln Kalk, Düren und Bonn sind am Freitag und Samstag (23./24. Februar) jeweils ganztägig aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Verdi rechnet mit streikbedingten Filialschließungen.

„Unsere Forderungen haben den Schutz und die finanzielle Sicherheit der Beschäftigten im Blick“, erklärt Gewerkschaftsvertreter Roman Eberle. „Die guten Geschäftszahlen des Konzerns machen es möglich, inflationsbedingte Reallohnverluste bei den Beschäftigten zu verhindern. Ein fairer Tarifabschluss ist deshalb dringend notwendig. Bisher wollen die Arbeitgeber sich aber nicht bewegen.“

Streik bei der Postbank in Wesel: Diese Forderungen hat Verdi

Gute Geschäftszahlen des Konzerns, die hohen Preissteigerungen bei den Lebenshaltungskosten und die Ankündigung von Schließungen zahlreicher Filialen sind nach Verdi-Angaben die Grundlage für die Forderungen der Gewerkschaft: Eine Erhöhung der Gehälter um 15,5 Prozent, mindestens aber 600 Euro; eine Steigerung der Ausbildungsvergütungen um 250 Euro, eine Verlängerung des Kündigungsschutzes bis zum 31. Dezember 2028 und die Verlängerung des Altersteilzeittarifvertrages. Die nächste Verhandlungsrunde in der Tarifauseinandersetzung findet am 26. Februar 2024 in Frankfurt statt.

Die Filiale der Postbank in Wesel wird am Freitag bestreikt. © NRZ | NRZ

Zu welchen Einschränkungen für die Kunden es in Wesel tatsächlich kommt, ist unklar. Von der Deutschen Bank, dem Mutterkonzern der Postbank mit seinen 12.000 Beschäftigten, hieß es bei den ersten Streiks Anfang der Woche, man sei auf die Streikmaßnahmen vorbereitet und habe „entsprechende Vorkehrungen getroffen, um den regulären Betrieb sicherzustellen“. Am Freitagmorgen blieb die Filiale am Berliner Tor allerdings zunächst zu, am Eingang machten Aushänge der Gewerkschaft auf die Tarifauseinandersetzungen aufmerksam.

Bei einem anderen Thema hatten sich die Tarifparteien schon kurz vor Weihnachten geeinigt: Der Kündigungsschutz, der Ende Januar ausgelaufen wäre, wurde verlängert. Die Deutsche Bank sicherte zu, bis Ende September 2024 auf betriebsbedingte Kündigungen für Tarifmitarbeiter im Bereich ihrer Privatkundenbank in Deutschland zu verzichten. Die Gewerkschaften hatten in dieser Frage Druck gemacht, nachdem das Geldhaus Ende Oktober angekündigt hatte, bis Mitte 2026 bis zu 250 der 550 Postbank-Filialen zu schließen und dabei auch Personal abzubauen.

rku/meko/dpa