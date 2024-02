Wesel. Mit einer ungewöhnlichen Aktion möchte das Andreas-Vesalius-Gymnasium Wesel fürs Energiesparen sensibilisieren. Es gibt einen „Warmer-Pulli-Tag“.

Das Andreas-Vesalius-Gymnasium in Wesel dreht die Heizung runter und ruft seine Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf: „Zieht euch warm an!“. Der Warme-Pulli-Tag am 8. März soll ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. An diesem Tag wird die Heizungstemperatur im Schulgebäude um zwei Grad gesenkt. Im Vorfeld werden die Schülerinnen und Schüler informiert, an diesem Tag einen warmen Pulli mitzubringen.

„Wer jetzt befürchtet, dass die Kinder an diesem Tag frieren werden, der kann beruhigt werden“, so Silke Westerhoff, stellvertretende Schulleiterin am AVG. „Der geringe Temperaturunterschied wird kaum fühlbar sein, aber es können damit circa sieben Prozent Heizenergie eingespart werden!“

Der Warme-Pulli-Tag eignet sich aus Sicht der Schule bestens, um das Bewusstsein zum Umgang mit Energie zu sensibilisieren und zu zeigen, dass Energiesparen und Klimaschutz schon mit einfachen Mitteln sehr effektiv wirken können, ohne dabei auf viel Komfort verzichten zu müssen.

Oberstufen-Schüler des AVG unterstützen die Klima-Aktion

„Ganz klar ist: Dämmung, Fenstertausch, Wärmepumpe und andere bauliche und technische Erneuerungen sind die optimalen Schritte, um den Verbrauch an Heizenergie zu reduzieren. Aber oft haben Familien oder wir als Schule dies nicht in der Hand. Trotzdem können wir aber durch die Veränderung des Verhaltens gemeinsam eine Menge bewegen“, so MINT-Koordinator Christian Karus, der die Aktion mit organisiert, die in ein Klimaprojekt im gesamten Kreis eingebettet ist. Das Gymnasium beteiligt sich daran seit dem Schuljahr 2022/23 und möchte hierbei durch verschiedene Aktivitäten den Energie- und Ressourcenverbrauch senken.

Unterstützt wird die Aktion des „Warmer-Pulli-Tags“ auch von den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe. Diese werden in den Pausen mit frisch zubereiteten Waffeln und einem warmen Getränk den Tag etwas versüßen.