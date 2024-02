Wesel. Der zuständige Ausschuss hat der Anschaffung von zwölf Bodycams für die Außendienstmitarbeiter der Weseler Ordnungsbehörde zugestimmt.

Politessen und Stadtwacht-Mitarbeiter in Wesel sollen künftig Bodycams tragen können. Der Anschaffung von zwölf Geräten hat der Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr jetzt einstimmig zugestimmt. Angestoßen hatte dies die CDU, nachdem in eine Mitarbeiterin der Moerser Verkehrsüberwachung im Dienst Opfer körperlicher Gewalt wurde und die Stadt Moers ihre Ordnungshüter daraufhin mit Bodycams ausgestattet hatte.

Allein die Präsenz der Kameras an der Uniform habe bereits deeskalierend gewirkt und das subjektive Sicherheitsempfinden der Mitarbeiter gestärkt, heißt es aus Moers. Das sollen die Bodycams nun auch in Wesel bewirken. Auch hier wird der Ton rauer: Allein in den Jahren 2021 bis 2023 verzeichneten die Mitarbeiter aus Verkehrsüberwachung und Stadtwacht 13 Beleidigungen bzw. Bedrohungen und zwei Körperverletzungen. Sie hatten deswegen auch bereits den Wunsch nach Bodycams geäußert.

18.000 Euro sollen die zwölf Kameras kosten, dazu kommt eine Lizenzgebühr von 5.000 Euro für die dazugehörende Software. Gekauft werden können die Geräte allerdings erst, wenn der Haushalt im März verabschiedet wurde.