Hamminkeln/Kreis Wesel. Angesichts steigender Energiepreise wird energetisches Bauen und Sanieren immer wichtiger. Hier gibt es Antworten auf viele Fragen.

Steigende Energiepreise, begrenzte Ressourcen und Klimaschutz: Die Gründe Energie sparsam und effizient einzusetzen sind vielfältig. Darum bietet das Klimabündnis der Kommunen auch in 2024 wieder die offene, digitale Sprechstunde für alle Bürgerinnen und Bürger im Kreis Wesel an. Energieexperte Akke Wilmes (Verbraucherzentrale NRW) beantwortet Fragen rund um die Themen „Energieeffizientes Bauen und Wohnen“. Ob Heizen und Dämmen, Wärmepumpentechnik, Photovoltaikanlagen, energiesparendes „Smart Home“, Dach- und Fassadenbegrünung oder Wirtschaftlichkeitsaspekte – jede Frage soll Berücksichtigung finden.

Die offene Sprechstunde ist Teil der Klimakampagne, die das Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel ins Leben gerufen hat. Unter dem Motto „Gut für uns – und das Klima“ gilt es, über Möglichkeiten für ein klimabewusstes Handeln zu informieren.

Die nächsten offenen Sprechstunden in digitaler Form finden in der Regel jeden zweiten Dienstag von 15 bis 16 Uhr statt. Die nächsten Termine sind am 27. Februar, 26. März, 9. April, 23. April und 7. Mai. Die Veranstaltungen richten sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die Fragen rund um das Thema „Energieeffizientes Bauen und Wohnen“ haben oder sich hierzu informieren lassen möchten.

Hier können sich Interessenten anmelden

Anmeldung zur kostenlosen Veranstaltung nimmt die Hamminkelner Klimaschutzmanagerin Mandy Panoscha per Mail unter Mandy.Panoscha@hamminkeln.de entgegen. Die Veranstaltungen findet online über Zoom statt. Der Link zur Teilnahme wird vor der Veranstaltung an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschickt. Eine Übersicht der Termine gibt es auch unter www.kreis-wesel.de/klimabuendnis.