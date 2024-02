Schermbeck. Diesmal ist es kein Verkehrsversuch, der eine vorübergehend andere Verkehrsführung der zentralen Straße in Schermbeck nötig macht.

Nein, es ist nicht der dritte Verkehrsversuch, der zurzeit in Schermbeck läuft: Die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) teilt mit, dass in Folge eines Wasserrohrbruchs in Schermbeck aufwendige Reparaturmaßnahmen im nördlichen Bereich der Mittelstraße erforderlich sind. Dazu muss die Verkehrsführung vorübergehend geändert werden, voraussichtlich bis Freitag, 1. März.

Die Strecke von der Einmündung Kapellenweg bis zur Erler Straße wird zur Einbahnstraße und ist aus Dorsten kommend (von der Freudenbergstraße) Richtung Ortskern durchfahrbar. Der Verkehr aus Erle kommend wird über die Schetterstraße umgeleitet. Für die unvermeidlichen Beeinträchtigungen bittet RWW um Verständnis.