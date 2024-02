Hamminkeln. Auf einem Feld im Hamminkelner Ortsteil Brünen ist am Samstagnachmittag eine Leiche gefunden worden. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

In Hamminkeln ist am Samstagnachmittag eine Leiche gefunden worden: Die Polizei bestätigte am Abend auf Anfrage der NRZ die Bergung einer leblosen Person in einem Feld im Ortsteil Brünen. Die Einsatzkräfte waren demnach gegen 16.30 Uhr zu dem Fundort gerufen worden. Laut den Angaben der Leitstelle ist es wahrscheinlich, dass die gefundene Person schon längere Zeit tot ist. Zu deren Identität und zu weiteren Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen der Kreispolizeibehörde laufen, die Obduktion der Leiche steht noch aus. (Lesen Sie auch: Größerer Polizeieinsatz in Hünxe-Drevenack – Details unklar)

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald weitere Informationen vorliegen.

rku