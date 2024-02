Wesel. Die Saison der Frühlingsmärkte ist am Wochenende im Deichdorfmuseum Bislich eröffnet. Viele Besucherinnen und Besucher schätzen den Markt sehr.

Es ist zumindest kalendarisch noch mitten im Winter, die Temperaturen liegen deutlich unter zehn Grad, es weht ein kalter Wind und ab und zu regnet es. Der Frühlingsanfang liegt gefühlt in weiter Ferne. Aber – wie jedes Jahr fünf Wochen vor Ostern – hat das Dorfdeichmuseum in Bislich an diesem Wochenende traditionell zu seinem Frühlingsmarkt eingeladen. Der inoffizielle Frühlingsauftakt am Niederrhein erfreut sich großer Beliebtheit und zieht Menschen weit über die Grenzen von Wesel hinaus an.