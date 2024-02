Wesel. Im Willibrordi-Dom feierten die New York Gospel Stars mit ihrem Publikum. Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren begeistert von der Stimmung.

Auf ihrer Deutschland-Tournee mit mehr als 60 Terminen haben die New York Gospel Stars wieder einmal Station in Wesel gemacht. Das Ensemble, das mittlerweile zu den besten Gospel-Formationen weltweit zählt, begeisterte dabei mit seinen guten Botschaften im Willibrordi-Dom. Wer die Gruppe schon einmal gehört hat, weiß, dass sie ihrem Namen alle Ehre macht. Die Plätze in der Kirche waren schon früh besetzt, wollte doch jeder den singenden Stars aus den USA sehr nahe sein. Nach jedem Konzert geben sie Autogramme, lassen sich fotografieren und unterhalten sich über die Gospelmusik – auch in Wesel. Die Besucherinnen und Besucher gingen mit einem Strahlen nach Hause.